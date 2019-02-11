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超級大暖冬 文心蘭打戰略霧台櫻花要等下一波

2019-02-11 08:15聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

今年真是超級大暖冬，各種花期混亂，屏東縣霧台鄉的櫻花大約只開了5成，導致春節遊客大減1/3，山上族人形容「山區旅遊品質大大提升」，霧台鄉長杜正吉表示，受暖冬影響，預計要等到下一波228假期，才能看到櫻花王的英姿。

配合春節假期，霧台鄉公所是從大年初三開始進行上山的交通管制，小客車一律停在谷川大橋，改搭接駁上山，根據鄉公所統計，大年初三大約管制800輛車，初四600多輛，大年初五只剩400多輛，大年初六上山的遊客已和平常假日差不多。

鄉公所分析，今年遊客大約少了3分之1，主要是因為櫻花王並未依時序開花，加上假期長，遊客可能分散到其他縣市旅遊，山上交通因此順暢不少，還有台中來的遊客大讚今年的霧台旅遊非常舒適悠閒。

霧台鄉長杜正吉表示，目前台24線路旁的櫻花大約開了5成，櫻花王已結滿花苞，但就是尚未開花，預計下一波會在228連續假期盛開，今年的花季甚至可能到3月間。

除了櫻花之外，另外包括火鶴、文心蘭等也都受暖冬影響，以火鶴為例，高雄農改場助理研究員黃雅玲表示，火鶴大約每兩個月開一次花，過去每到冬天，火鶴的開花速度就會變緩，今年受暖冬影響，冬天的開花節奏變得像夏天一樣，過年的切花量就比往年來得多。

另外天使花園總經理陳宏志也說，原本在每年聖誕節期間，文心蘭都會出現高價，今年受暖冬影響，高品質的蘭花變少，相對也影響花價，一直到最近才又緩步回升；他說，文心蘭已是十分成熟的產業，農民的產期調節也做得非常好，但即使是調節了產期，花季還是受到氣候影響，不但提前而且變得集中，讓他大嘆，現在種花已非「策略」，而是「戰略」。

受暖冬影響，文心蘭今年的花期也一度集中影響價格，目前已緩步回升，圖為熱帶農業博覽...
受暖冬影響，文心蘭今年的花期也一度集中影響價格，目前已緩步回升，圖為熱帶農業博覽會中的蘭藝館。記者翁禎霞／攝影
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受暖冬影響，屏東縣霧台鄉的櫻花季不夠集中，目前只開了約5成，預計下一波要等到22...
受暖冬影響，屏東縣霧台鄉的櫻花季不夠集中，目前只開了約5成，預計下一波要等到228假期。圖／本報資料照
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櫻花暖冬春節

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