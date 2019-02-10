不在家裡就是在旅遊 她是苗栗縣身障界旅遊達人

2019-02-10 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



馬秀枝1個人、1輛機車全台趴趴走，苗栗身障界叫她旅遊達人。記者范榮達／攝影 分享 facebook 62歲右腳義肢馬秀枝1年365天有200多天在旅遊，她不在家裡就是在旅遊，苗栗縣身心障礙界都叫她「旅遊達人」，很多人都認為她瘋了（不可思議）！她說，「我也覺得自己很刺激」，旅遊最大收穫就是貼近不同的風景與人文，可以慢慢回味。

馬秀枝6歲時發生車禍，右腳掌截肢裝義肢，但不影響對旅遊的熱情，而且還會上「癮」，2、30年前第一次陪女同學嫁到新加坡，近6年來家人的支持，包括丹麥、瑞典、挪威、日本、韓國等20多國，都有她的足跡，去年10月、11月她還騎機車環島1個月，上個月16日才從波蘭回國，她在家又快待不住了。

她習慣1個人旅遊，國外自己跟團，台灣則是1個人騎機車或是搭火車，馬秀枝說，印象最深刻是到西藏布達拉宮，她因義肢關係，腳力相對較差，她在布達拉宮入口處想打退堂鼓，但後來想到一輩子可能只有一次機會，她咬牙走了近2個小時，終於到布達拉宮，全團人都對她刮目相看。

去年10月她帶著1個睡袋騎車獨自環島，只要天氣許可，晚上她在頭上撐傘遮蔽，打地鋪睡覺，有一次白天醒來，身旁多了好幾頂帳棚，她也不以為意，馬秀枝說，1個人旅遊比較自在，可以隨心所欲慢遊，她覺得台灣好美，尤其是屏東縣牡丹鄉旭海的海岸及古道風光更是世界級的。

馬秀枝旅遊經驗有自己一套撇步，包括旅遊書籍、網站、報導做「功課」，搭配主題旅遊；量力而為考量體力及經濟；旅展購買旅程；隨時充分準備食物、水及加滿油；不任意搭訕陌生人。