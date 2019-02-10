影／曾因八八風災覆蓋消失 桃源復興野溪溫泉美景再現

2019-02-10 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



八八風災重創高雄山區地貌，桃源區復興溫泉曾是高雄山區知名的野溪溫泉，八八風災後溫泉消失，近年才又重露源頭，吸引野溪愛好者進入深山踏訪。此次春節連續假期，部落族人發現吉普車隊長驅入山，甚至有人違法電魚，此事引起部落族人撻伐，也讓外界再度看見復興野溪溫泉美景。

天然野溪溫泉多半位處偏遠山區，須徒步溯溪抵達，桃源復興溫泉在荖濃溪與拉庫斯溪匯流處上游，溫泉山壁閃耀金黃色澤，所以拉庫斯溪又稱黃金溪。八八風災導致河床土石墊高，溫泉源頭遭土石覆蓋，近年才又重新冒出溫泉，每逢假日，吸引遊客上山享受野溪泡湯樂趣。

大年初四，復興部落青年發現，一群遊客駕駛吉普車進入拉克斯溪溪床，其中一人揹著裝備下水電魚，此行徑遭現場目擊居民出言制止，反被對方回嗆說「不要多管閒事」。

桃源復興里長江維明指出，溫泉曝光後，越來越多遊客上山泡湯，人進來沒關係，但不少遊客開吉普車行走溪床，沿著工程便道溯溪而上，這樣對生態不好。此外，八八風災摧毀魚蝦棲息地，為復育拉庫斯溪環境，族人在攔砂壩上方放養魚苗，遊客釣魚沒關係，但不應該電魚，這樣會不分大小，全把魚兒帶下山。

「這些魚是我們護溪成果」江維明說，電魚事件引起族人重視溫泉溪的生態保育，會透過部落會議與桃源區公所取得共識，未來不排除制定管理辦法，組織河川巡守隊守護溫泉環境。