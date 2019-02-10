爸爸不准做豬花燈 巴基斯坦兄妹改做小小兵燈獲燈會獎

2019-02-10 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市鳳山區青年國中今年奪得高雄市全國花燈競賽國中組燈王及甲等兩項好成績，兩組花燈作品不但出自該校籃球隊員之手，其中，以可愛小小兵花燈獲甲等的「Q版復仇者聯盟」，參與成員中的謝荷瑞特、謝荷阿曼娜兄妹，父親來自巴基斯坦，因信仰關係，不准兄妹倆做「豬年」花燈，隊員們討論後只好改做小小兵花燈，仍拿下甲等好成績，成為愛河畔最受小朋友歡迎的花燈之一。

謝荷瑞特、謝荷阿曼娜兄妹都在台灣出生，父親則是巴基斯坦人，父母在台自營進出口貿易，每年固定回巴基斯坦度假，受伊斯蘭教影響甚深；此次花燈碰上豬年，父親原本反對兄妹倆參與花燈製作，但因為兩人都在籃球隊，必須投入花燈製作參賽，便折衷開出「不能做與豬相關的花燈」條件。

校方表示，學生們得知後一起商量，決定做以小小兵為主題，製作「Q版復仇者聯盟」花燈，有鋼鐵人、超人、美國隊長、蝙蝠俠及蜘蛛人等造型，做工精細、造型有趣，雖然沒搭上豬年風潮，仍是愛河㫠花燈區很受小朋友歡迎的花燈之一，吸引許多民眾自拍。

身高190公分的謝荷瑞特是該校籃球新星，打籃球速度快，動作沈穩，常搶回籃板球支援；妹妹謝荷阿曼娜説，他與哥哥都是第一次動手做花燈，從花燈製作門外漢一步步學，電焊到滿手是傷仍堅持不放棄，雖然不能做豬造型花燈，但辛苦完成的小小兵作品很可愛，很開心獲得不少目光。

此外，獲得燈王榮耀的「新西遊記」，則是另組籃球隊員陳錠雨、樓皓崴、王騰緯、陳湘儀嘔心瀝血的作品，從構思到組裝焊接，常因剪鐵絲、彎曲鋼絲時，手被鐵插到皮破血流，點焊時燙到手起水泡，還把衣服燒破好幾個洞，但點亮花燈的那一刻，學生說「一切都值得！」