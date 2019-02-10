親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

華航勞資爭議為何僵持不下？這篇詳細告訴你

台日交流賽／牛棚和失誤扯後腿 猿遭羅德逆轉

爸爸不准做豬花燈 巴基斯坦兄妹改做小小兵燈獲燈會獎

2019-02-10 16:52聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市鳳山區青年國中今年奪得高雄市全國花燈競賽國中組燈王及甲等兩項好成績，兩組花燈作品不但出自該校籃球隊員之手，其中，以可愛小小兵花燈獲甲等的「Q版復仇者聯盟」，參與成員中的謝荷瑞特、謝荷阿曼娜兄妹，父親來自巴基斯坦，因信仰關係，不准兄妹倆做「豬年」花燈，隊員們討論後只好改做小小兵花燈，仍拿下甲等好成績，成為愛河畔最受小朋友歡迎的花燈之一。

謝荷瑞特、謝荷阿曼娜兄妹都在台灣出生，父親則是巴基斯坦人，父母在台自營進出口貿易，每年固定回巴基斯坦度假，受伊斯蘭教影響甚深；此次花燈碰上豬年，父親原本反對兄妹倆參與花燈製作，但因為兩人都在籃球隊，必須投入花燈製作參賽，便折衷開出「不能做與豬相關的花燈」條件。

校方表示，學生們得知後一起商量，決定做以小小兵為主題，製作「Q版復仇者聯盟」花燈，有鋼鐵人、超人、美國隊長、蝙蝠俠及蜘蛛人等造型，做工精細、造型有趣，雖然沒搭上豬年風潮，仍是愛河㫠花燈區很受小朋友歡迎的花燈之一，吸引許多民眾自拍。

身高190公分的謝荷瑞特是該校籃球新星，打籃球速度快，動作沈穩，常搶回籃板球支援；妹妹謝荷阿曼娜説，他與哥哥都是第一次動手做花燈，從花燈製作門外漢一步步學，電焊到滿手是傷仍堅持不放棄，雖然不能做豬造型花燈，但辛苦完成的小小兵作品很可愛，很開心獲得不少目光。

此外，獲得燈王榮耀的「新西遊記」，則是另組籃球隊員陳錠雨、樓皓崴、王騰緯、陳湘儀嘔心瀝血的作品，從構思到組裝焊接，常因剪鐵絲、彎曲鋼絲時，手被鐵插到皮破血流，點焊時燙到手起水泡，還把衣服燒破好幾個洞，但點亮花燈的那一刻，學生說「一切都值得！」

青年國中校長林月盛說「誰說打球的孩子只會打球？」學校鼓勵體育班學生參與花燈製作，在籃球訓練外也學習一技之長，今年不但拿下高雄市長盃國中組籃球賽冠軍，也發揮運動場上的堅持與不服輸精神，製作出璀璨美麗的花燈，已是第二年坐上燈王寶座。

謝荷瑞特（右起）、謝荷阿曼娜兄妹因巴基斯坦籍父親要求「不能做與豬相關的花燈」，跟...
謝荷瑞特（右起）、謝荷阿曼娜兄妹因巴基斯坦籍父親要求「不能做與豬相關的花燈」，跟組員林郅棖、邱于宬改以可愛小小兵花燈造型獲獎。記者蔡容喬／攝影
分享
謝荷瑞特（右二）、謝荷阿曼娜（左二）兄妹父親（右一）是巴基斯坦人，受伊斯蘭教影響...
謝荷瑞特（右二）、謝荷阿曼娜（左二）兄妹父親（右一）是巴基斯坦人，受伊斯蘭教影響，此次參與花燈製作碰上豬年，父親原本反對，後折衷開出「不能做與豬相關的花燈」條件，仍以可愛小小兵燈贏得好成績。記者蔡容喬／攝影
分享
高雄市青年國中以「新西遊記」獲得燈王榮耀，該作品從構思到組裝焊接歷時10個月，學...
高雄市青年國中以「新西遊記」獲得燈王榮耀，該作品從構思到組裝焊接歷時10個月，學生手被鐵插到皮破血流，點焊時還燙到起水泡，衣服燒破好幾個洞，但點亮花燈的那一刻，學生說「一切都值得！」記者蔡容喬／攝影
分享

花燈巴基斯坦高雄市
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

影／屏東熱博破百萬人潮 民眾樂摘超級大瓜

2019-02-10 15:21

「韓流」續發威！高雄駁二走春湧70萬遊客

2019-02-10 13:23

開春好兆頭 墾丁榮景重現連假吸客30萬人

2019-02-09 22:34

韓流發威…高雄渡輪5萬人、捷運37萬人 創單日運量紀錄

2019-02-09 22:31

高雄愛河燈會今年不放煙火 全力推「金銀河」燈海

2019-02-09 22:08

影／韓國瑜新年現身戴新手錶 居然是他送的！

2019-02-09 21:29

韓國瑜網路聲量不墜的祕密 小編：拚市政、直播生活化

2019-02-09 21:25

韓國瑜新年禮物對表 居然是這位人士送的…

2019-02-09 20:37

影／高市觀光騎警隊熱門景點巡邏 民眾搶拍照

2019-02-09 20:36

高美館藝術走春 舞獅趣領大小觀眾看展

2019-02-09 17:30

諸事吉祥．雲茶聯誼 在佛光山上演

2019-02-09 17:27

高雄燈會金銀財寶夜市開張 外漂子弟「漂」回來發財

2019-02-09 16:44

年假尾聲疏運高峰 澎縣長慰問航站人員辛勞

2019-02-09 12:57

轉行長照！勞工報名照服在職假日班 政府補助8成費用

2019-02-09 12:53

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

壽山動物園「少子化」很嚴重 紅鶴往北「送作堆」

2019-02-07 20:18

墾丁春節人潮爆量 一路暢通變走走停停

2019-02-07 19:04

帶走國家公園石塊嗆要拍就拍 警循照片找上門並開罰

2019-02-07 17:26

遊客要到崗山之眼被導到山溝 警：儘量搭接駁車

2019-02-07 14:52

人真的進來了！六合夜市擠爆 網友：這樣不好逛

2019-02-07 11:40

高雄燈會風波遭網友砲轟 潘恒旭回嗆：罷免我啊

2019-02-06 16:50

高雄走春新增私房景點 3D彩繪公園搶先亮相

2019-02-05 21:19

高雄「路平」馬路被惡搞潑白漆？ 警：油漆桶掉落地面

2019-02-05 18:56

蔣月惠新書簽書會 新年新希望：衝刺立委選舉

2019-02-05 17:17

影／佛陀紀念館祈福走春 普洱茶與雲南美食不可錯過

2019-02-05 15:31

登高走春 崗山之眼今天重新開園人潮湧現

2019-02-05 13:45

獼猴現身墾丁大街 不怕生還用屁股對著你

2019-02-04 19:22

墾丁春節貴房價砍殺消費者？ 業者喊冤：淡旺季不能比

2019-02-04 16:29

影／韓國瑜家年菜曝光 這些是他的最愛

2019-02-04 11:45

明明是冬天！ 高市出現首例本土登革熱 20多歲女性住院

2019-02-04 11:07

落山風生機 恆春半島有機農業悄悄形成

2019-02-04 10:59

檳榔樹下屏東可可 拼上世界金牌巧克力

2019-02-04 10:57

迎接9天春節連假 南迴公路拚經濟

2019-02-04 10:51

墾丁春吶和春浪 將移師高雄

2019-02-03 23:09

蓮花燈座被批像辦法會？ 原創：誰辦喪事會用鳳梨

2019-02-03 22:26

春節遊高雄防空汙 先查空品預報

2019-02-03 22:20

楊恩典過年回娘家作畫 六龜育幼院歡迎遊客參訪

2019-02-03 18:53

墾丁春吶、春浪投奔高雄 墾丁音樂季搖搖欲墜

2019-02-03 17:04

「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39
看更多

熱門文章

高嘉瑜25年前「浴衣照」曝光！網友驚：仙氣破表

2019-02-09 20:56

嘉市過年奇景！丟垃圾前像進香 丟完垃圾像逃難

2019-02-09 18:45

韓國瑜新年禮物對表 居然是這位人士送的…

2019-02-09 20:37

影／高雄愛河燈會 金銀財寶夜市「好像在跨年」

2019-02-09 22:28

台南廟會吵到凌晨4點 魚夫嗆：黑道宮廟文化

2019-02-10 13:48

連11個聖筊 女信徒贏得港口宮80多萬元轎車

2019-02-09 19:40

黑木耳廢菇包變黃金 台南小農好點子獲首獎

2019-02-10 07:47

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

韓國瑜網路聲量不墜的祕密 小編：拚市政、直播生活化

2019-02-09 21:25

快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多

2019-02-10 14:17

影／婚前走好運！景美女中拔河冠軍擲11筊 贏汽車大獎

2019-02-10 10:41

影／高雄金銀河燈會 開幕首日30多萬人次比去年多一倍

2019-02-10 01:53

非洲豬瘟疫情緊張 朴子市發現斃死豬屍

2019-02-09 17:37

影／韓國瑜新年現身戴新手錶 居然是他送的！

2019-02-09 21:29

高雄愛河燈會今年不放煙火 全力推「金銀河」燈海

2019-02-09 22:08

翻轉保守風氣 苗栗首發平權遊行5月上路

2019-02-09 18:05

竹縣芎林飛鳳山 健行賞櫻兼看台北101

2019-02-10 12:34

影／把握假期 台東南田無敵海景讓你獨享

2019-02-10 08:30

屏東熱博吸客近百萬 警方交通疏導忙翻天

2019-02-09 17:32

影／高市觀光騎警隊熱門景點巡邏 民眾搶拍照

2019-02-09 20:36

暖冬櫻花招手 阿里山森林遊樂區春節遊客爆增

2019-02-10 09:10

維持柯文哲網路聲量 小編：要靠施政成果

2019-02-09 21:19

愛河燈會開幕 人潮綿延1公里

2019-02-09 23:44

「韓流」續發威！高雄駁二走春湧70萬遊客

2019-02-10 13:23

松山霞海城隍廟迎財神 3萬份發財金搶光

2019-02-09 18:38

新北市友善機車族措施 騎士紛紛喊讚

2019-02-10 15:25

影／屏東熱博破百萬人潮 民眾樂摘超級大瓜

2019-02-10 15:21

韓流發威…高雄渡輪5萬人、捷運37萬人 創單日運量紀錄

2019-02-09 22:31

台南景點走春遊客多 奇美博物館每天萬人參觀

2019-02-09 17:31

2格擠3車…北市機車格擬「瘦身」

2019-02-09 23:24

行啟記念館日治古雅木建築 漫遊斗六探訪歷史軌跡

2019-02-10 09:29

台北燈節2月16日登場 串連10大商圈促銷

2019-02-10 08:58

廖林彥護國寶魚 全家連14年山上守歲

2019-02-10 00:22

中和烘爐地福德宮 賞櫻祈福一次滿足

2019-02-10 07:30

日夜溫差18度 宜蘭梨樹成「空包彈」

2019-02-10 00:25

台南學甲母子新農人 自創品牌守護家鄉顧健康

2019-02-10 13:22

林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰

2019-02-10 15:20

春雨不來 嘉義市蘭潭水庫百年古井浮現

2019-02-09 22:39

一個顧山、一個顧海 夫妻都是保育尖兵

2019-02-10 00:24

高美館藝術走春 舞獅趣領大小觀眾看展

2019-02-09 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top