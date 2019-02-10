澎湖傳統中興電影城 228後都更案熄燈

2019-02-10 16:49 中央社 澎湖縣10日電



早期三軍駐防年代，澎湖馬公市就有5家電影院，走過近半世紀後，目前僅存中興電影城還在營運，隨馬公文康市場都更案啟動，將放映到228後熄燈。 中央社 分享 facebook 早期三軍駐防年代，馬公市就有5家電影院，走過近半世紀後，目前僅存中興電影城還在營運，隨馬公文康市場都更案啟動，將放映到228後熄燈，令不少民眾不捨，最後一夜要來送老戲院。

早在民國50、60年代，當時澎湖的駐軍超過萬人，「看電影」成為阿兵哥休假外出打發時間的最佳休閒去處，早年電影放映前，都可看見竄民排隊購票的情景，鼎盛時期，單單馬公市區就有建國、龍宮、中興和真善美等4家電影院，達到最高峰，這還不包括軍方在馬公中正堂和鄉間的湖西、白沙講美等中正堂，都有放映電影的市場。

而傳統的電影院，隨著錄放影機、錄影帶、有線電視、電腦、手機等興起，加上國軍兵力的逐年精減，導致傳統的電影院，市場日益蕭條式微，原在市區的傳統電影院，紛紛的打烊、拆除、改建或轉型，目前市區僅剩下有中興電影城一家在苦撐，且已轉型成小型的電影院，持續守護著傳統的電影市場。

不過，去年新開幕營運的澎澄飯店3號港亦進駐有新型豪華IN89電影城，在中興電影城熄燈後，將成為澎湖唯一的一家影城。

馬公文康都更預定在今年6月正式動工，在市場內除了部分商家住戶外，「中興電影城」也是在都更的範圍內，屆時也將拆除重建，負責人郭士義決定在今年228最後一檔放映後，暫時停業，因此，不少地方居民、軍人和學子成長，聽到這個消息，都覺得很不捨，相約最後一夜要去送老戲院。

郭士義表示，中興電影城是澎湖目前僅存的唯一傳統電影院，自85年營業迄今，有23年歷史，228之後將暫時告別，未來將視都更重建完成後，再評估是否讓中興電影城再回到文康來，提供最新的影片觀賞。