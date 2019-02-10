收入曾經豐厚 街友找工作翻轉人生

2019-02-10 16:18 中央社 高雄10日電



「有起有落，才是真人生」，街友慶仔（化名）曾經有過豐厚的收入，雖然淪落街頭，但他認清現實不失志，積極找工作和尋求穩定生活，力圖翻轉人生。

近50歲的慶仔於18歲時，獨自離鄉背井到高雄擔任遠洋漁船公司的船員，當年的高雄遠洋漁業蓬勃發展，船員隨船赴遠洋漁場作業捕撈鮪魚和魷魚等高經濟價值漁獲，跑一趟作業漁季下來，慶仔估算當時的月薪和外加紅利，月平均薪資收入可達新台幣2、30萬元跑不掉，在當時的薪資水平相對豐厚。

隨著歲月不饒人，終究因年歲漸長想上岸工作和生活，慶仔投入建築板模工的工作行列，當年又碰上房地產業發展的高峰期，房地產市場推案不斷，建築工人嚴重短缺，慶仔的建築板模工接單一案接一案，上下高樓層釘造大樓建案板模日以繼夜，收入豐富。

不過，好景不常，發生一場車禍導致慶仔腿部骨折，工作和生活從天堂跌落地獄，無法再像以前一樣如常上下高樓層釘造建案的板模，被迫離開職場，持續沒有收入坐吃老本，坐吃山空單身的他只好以天為幕、以地為席，流落街頭。

「街頭生活不是好過的」，除了領取慈善團體發放的愛心便當度日，慶仔的衛浴洗衣用水都是利用公園的公廁，但這種街頭生活在炎夏還可以撐一下，一旦寒冬來臨就不得不躲進超商或地下道暫時避寒。慶仔左思右想終究這樣過日子不是辦法，必須自力突破。

為求一份可維生計的工作和有穩定的生活，慶仔曾多次參與街友關懷活動，也曾獲得高雄市勞工局訓練就業中心和高雄市方舟就業服務協會幫忙找工作機會。

「不怕累，先有工作就好」，慶仔明白自己狀況工作不好找，但不會放棄希望，隨時準備好了。內心希望的就是找到工作，能穩定平安過生活的願望，即使工作再粗重、再累，他也不懼怕退縮。

高雄市方舟就業服務協會總幹事王姿琦說，看見許多街友並不是想像中會產生許多問題的人，他們可能在生命的歷程階段中不幸遭遇一些困難，協會將陸續進行一連串的街友關懷行動，協助他們找工作，鼓勵街友能夠自立自強，勇敢面對生命旅程的下一階段。

街友想要找工作和讓生活變得更好的企圖心強烈，高雄市方舟就業服務協會規劃協助街友強化職能和職前訓練，支持能成功就業和穩定工作及生活，王姿琦希望透過關懷行動，讓街友體認有人關心他們，讓他們可以有改變的信心與動力，敞開心胸願意透過就業改變生活，進而翻轉人生。

曾經收入豐厚也流落街頭，慶仔心底有感恩和感觸，「有起有落，才是真人生」，但他並不失志，力圖翻轉人生。