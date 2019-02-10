浪子回頭自立自強 街友獲家人接納

2019-02-10 16:18 中央社 高雄10日電



曾因長期酗酒與家人發生衝突被趕出門，街友「阿忠」（化名）不失志，腳踏實地工作，浪子回頭自立自強，終於獲得家人包容接納，重享溫馨家庭生活。

重返社區和職場與家庭，「阿忠」說，感謝家人和職場願意包容接納他，「心裡相當踏實多了」。

被趕出門後，「阿忠」浪跡街頭一陣子，居無定所，三餐不繼，再自行向高雄市三民街友服務中心求助，暫時落腳在街友中心安身。

「阿忠」不甘蟄伏，心裡想著這終究不是辦法，每天積極尋找工作機會和尋求穩定的生活，力圖翻轉人生，透過高雄市政府社會局與社團法人高雄市方舟就業服務協會協助，重整心情順利到一家公立醫院擔任清潔工。

「阿忠」說，這是上天給他的機會，再怎麼苦和累也要承受下來，他會把握住。

對於先前因心情不好時常藉酒澆愁，並與家人發生衝突，「阿忠」深表歉意，他說，這樣不僅傷害了自己，也傷害了最愛他的家人，現在好不容易有了工作，知道喝酒會影響工作，已下定決心不再碰酒。

滴酒不沾並全力在職場拚工作，「阿忠」戒了喝酒習慣，身體逐漸養好，也將第一個月的薪水拿回家，家人看到他浪子回頭的徹底改變後也願意包容接納他。

高雄市方舟就業服務協會總幹事王姿琦說，看見許多街友並不是想像中會產生許多問題的人，他們可能在生命的歷程中不幸遭遇一些困難，協會陸續進行一連串街友關懷行動，幫忙他們找工作，鼓勵街友能夠勇敢面對生命的下一階段，翻轉人生。

為協助街友重返社區生活自立，高雄市社會局辦理街友就業自立計畫，提供街友就業準備金，輔導街友就業自立和融入社區，重返社區自立生活，協助街友東山再起，衝破人生關卡逆轉勝。