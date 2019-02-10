東山再起 街友不服輸找回自信

2019-02-10 16:18 中央社 高雄10日電



曾歷經生活困頓處境流落街頭，生性低調內斂的街友阿發（化名）不服輸，積極找工作並成功就業，東山再起找回自信。

曾從事車床、修理汽車等工作的「阿發」，因年老體衰，身體無法再負荷長時間的粗重工作壓力，因而中斷工作，在沒有穩定收入情況下，吃完老本而流浪街頭。

「阿發」居無定所，為求得一夜好眠曾睡過騎樓、土地公廟和地下道，也曾被驅趕過，而長期浪跡街頭一度讓「阿發」身體狀況越來越差，街頭討生活終究不是辦法，不得不被轉介至高雄市鳳山街友服務中心，由街友中心提供短期安置照顧及協助就醫等服務。

有東山再起的強烈念頭，「阿發」心裡頭始終懸掛著找工作和自立自強穩定生活的夢想，因此在街友服務中心待一段時日養身，直到身心狀況較為穩定後，準備好了的「阿發」向社工員表達希望能找到穩定工作和住所。

經由社工員進一步了解需求及評估身心狀態後，「阿發」透過高雄市政府社會局與社團法人高雄市方舟就業服務協會推介，重整心情順利到永齡農場工作，社會局也提供生活津貼、租屋補助及穩定就業獎勵金等，助「阿發」一臂之力和穩定軍心，激勵他重新整裝再出發，重回社會與職場。

不善於言詞的「阿發」說，「機會是給有準備和堅持的人」，他不服輸要找回自信，希望街友們要有自信，做好東山再起的準備。

雖然農場農作並非熟門熟路的車床本業和專長，且工作時動作較緩慢，但反而激發「阿發」學中做和做中學，並有更多的時間思考工作方法和學習。

拿到東山再起後的第一份薪水，不想欠人家人情的「阿發」先還欠債，並省吃儉用，要花每一塊錢前都要精打細算，也搬出街友服務中心，在外租屋自立生活。

迎向新生活的「阿發」鼓勵同樣天涯淪落人的街友「機會是給有準備和堅持的人」，有夢想和理想就要一直堅持下去。

為協助街友重返社區生活自立，高雄市社會局辦理街友就業自立計畫，提供街友就業準備金，讓街友不需擔心面試時的服裝及交通問題，並結合社團法人高雄市方舟就業服務協會等媒合就業機會。

高雄市方舟就業服務協會總幹事王姿琦說，看見許多街友並不是想像中會產生許多問題的人，他們可能在生命的歷程中不幸遭遇一些困難，協會陸續進行一連串街友關懷行動，幫忙他們找工作，鼓勵街友能夠勇敢面對生命的下一階段，翻轉人生。