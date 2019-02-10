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影／屏東熱博破百萬人潮 民眾樂摘超級大瓜

2019-02-10 15:21聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東熱帶農業博覽會自上月29日開園以來，今天上午已突破百萬人次，來自高雄的田姓市民一家成了百萬遊客開心不已，縣長潘孟安並和遊客一起採瓜果，今年受暖冬影響，熱博瓜果長得特別好，每顆瓜都有好幾斤重，遊客只要事先上網報名就可以採瓜回家。

今天上午就有不少民眾抱著大瓜回家，提及新年新希望，潘孟安表示，希望新的一年能整體提升屏東縣政府的行政效率，上半年把台灣燈會辦好，下半年辦好台灣設計展，創造屏東榮耀。

屏東熱帶農業博覽會已連續舉辦4年，今年搭配生肖主題「種出」雙豬提燈及百步蛇等圖騰的稻彩田，瓜果長廊、迎春花海、地景藝術、雜糧迷宮等亮點，吸引大批走春遊客，初二起每天入園人次均在20萬上下，今天已是年假最後一天，但是入圍遊客還是不少。

今天上午終於出現百萬遊客，來自高雄的田姓市民一家去年就曾來過熱博，今天上午一家7口再次前往，沒有想到成為百萬遊客，縣府送上住宿券，希望他們再次到屏東旅遊。

縣長潘孟安今天則在熱博與民眾同樂，他先到彩魚區品嚐伯大尼之家院生做的菜色，接著又到蘭藝館與民眾互動，再到瓜果長廊與民眾一起採果。

屏東縣是農業大縣，以瓜果布置的長廊每年都是熱博園區的一大特色，今年總計種了50多種瓜，包括各式絲瓜、冬瓜、南瓜、瓠瓜等，受暖冬影響，各式瓜瓜長得又大又好，園區特別開放採果，民眾只要配合活動事先報名，就可以採果回家，民眾反應相當熱烈。

受暖冬影響，熱帶農業博覽會的瓜果長得又大又好，今天上午並開放讓民眾報名採果。記者...
受暖冬影響，熱帶農業博覽會的瓜果長得又大又好，今天上午並開放讓民眾報名採果。記者翁禎霞／攝影
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來自高雄的田姓市民一家今天上午幸運成為熱帶農業博覽會的百萬遊客。記者翁禎霞／攝影
來自高雄的田姓市民一家今天上午幸運成為熱帶農業博覽會的百萬遊客。記者翁禎霞／攝影
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受暖冬影響，熱帶農業博覽會的瓜果長得又大又好，屏東縣長潘孟安今天上午並和民眾一起...
受暖冬影響，熱帶農業博覽會的瓜果長得又大又好，屏東縣長潘孟安今天上午並和民眾一起採果。記者翁禎霞／攝影
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受暖冬影響，熱帶農業博覽會的瓜果長得又大又好。記者翁禎霞／攝影
受暖冬影響，熱帶農業博覽會的瓜果長得又大又好。記者翁禎霞／攝影
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潘孟安屏東縣政府暖冬
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