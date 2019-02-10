影／屏東熱博破百萬人潮 民眾樂摘超級大瓜

2019-02-10 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東熱帶農業博覽會自上月29日開園以來，今天上午已突破百萬人次，來自高雄的田姓市民一家成了百萬遊客開心不已，縣長潘孟安並和遊客一起採瓜果，今年受暖冬影響，熱博瓜果長得特別好，每顆瓜都有好幾斤重，遊客只要事先上網報名就可以採瓜回家。

今天上午就有不少民眾抱著大瓜回家，提及新年新希望，潘孟安表示，希望新的一年能整體提升屏東縣政府的行政效率，上半年把台灣燈會辦好，下半年辦好台灣設計展，創造屏東榮耀。

屏東熱帶農業博覽會已連續舉辦4年，今年搭配生肖主題「種出」雙豬提燈及百步蛇等圖騰的稻彩田，瓜果長廊、迎春花海、地景藝術、雜糧迷宮等亮點，吸引大批走春遊客，初二起每天入園人次均在20萬上下，今天已是年假最後一天，但是入圍遊客還是不少。

今天上午終於出現百萬遊客，來自高雄的田姓市民一家去年就曾來過熱博，今天上午一家7口再次前往，沒有想到成為百萬遊客，縣府送上住宿券，希望他們再次到屏東旅遊。

縣長潘孟安今天則在熱博與民眾同樂，他先到彩魚區品嚐伯大尼之家院生做的菜色，接著又到蘭藝館與民眾互動，再到瓜果長廊與民眾一起採果。