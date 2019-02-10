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「韓流」續發威！高雄駁二走春湧70萬遊客

2019-02-10 13:23聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄文化景點春節期間湧入大量遊客，其中以駁二藝術特區人氣最夯，
高雄文化景點春節期間湧入大量遊客，其中以駁二藝術特區人氣最夯，
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今年過年年假長達9天，高雄市文化局初一到初六所屬場域不打烊，在高雄市長韓國瑜的「韓流」加持下，各文化景點人潮滿滿，其中以駁二藝術特區人氣最夯，春節假期吸引超過70萬遊客湧入參觀。去年10月啟用的衛武營國家文化藝術中心，自初三開館以來，3天也湧入約10萬人次遊客。

文化局代理局長王文翠表示，「駁二小夜埕」以文青專屬夜市打出特色，募集超過百攤文創手作品牌與超過50攤的打卡美食，每天下午有迷幻電音舞台，由知名DJ坐鎮，許多遊客舞技大發、忘情搖擺，氣氛熱烈，部分人氣美食更要排隊半小時以上。

此外，現正展出的「伊藤潤二恐怖體驗展絕命逃走中」、「霹靂藝術科幻特展」與「瘋狂泡泡實驗室」，也吸引大批看展人潮；「哈瑪星駁二線」的縮小版復刻小火車，穿越蓬萊倉庫與最新公共藝術「遠心林」，是親子到訪必搭。

位於哈瑪星的打狗英國領事館，則在春節期間推出「打狗港時空潛望鏡」，藉由混合實境科技俯瞰高雄港，體驗港區自荷蘭時期4百年來的縮影變化；去年剛開幕的台灣鳳梨工場，也來了許多大小朋友體驗彩繪封罐，品嘗酸酸甜甜的鳳梨冰。

鳳儀書院則吸引許多民眾向文昌帝君祈福點光明燈，全家人不忘與可愛逗趣的書院公仔合照打卡。旗山車站糖鐵故事館排起長長隊伍要體驗DIY絹印，在遊賞車站歷史時，還可帶回印有旗山車站豬年限定圖案的一元復始卡及環保一杯袋，讓每位遊客留下特別的春節記憶。

無敵海景與園區展覽體驗，都讓遊客留下難忘印象。紅毛港文化園區今年推出擴增實境（AR）展區，將紅毛港漁村悠久歷史文化，透過科技再次展現；從棧貳庫搭乘文化遊艇到「紅毛港文化園區」，看貨櫃與大型郵輪出入港口的壯觀景象，也讓遊客們一飽眼福。

高雄文化景點春節期間湧入大量遊客，其中以駁二藝術特區人氣最夯，初一到初六湧入超過...
高雄文化景點春節期間湧入大量遊客，其中以駁二藝術特區人氣最夯，初一到初六湧入超過70萬參觀人次。記者蔡容喬／攝影
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春節駁二文化局
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