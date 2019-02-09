高雄愛河燈會今年不放煙火 全力推「金銀河」燈海

2019-02-09 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄愛河燈會今晚在愛河畔開幕，湧入的人潮綿延1公里，今年高雄燈會不放煙火，市府大推兼具創新與復古的燈海造景。佛光山贊助的蓮花燈區日前遭人批評，高雄市長韓國瑜今天致詞時，特別感謝佛光山星雲大師、師父和信眾對高雄燈會的支持。

韓國瑜不但替高雄愛河燈會、佛光山平安燈會宣傳，也不忘元宵節後要在屏東展開的台灣燈會，邀請民眾參觀高雄市的兩大燈會之後，要記得去屏東參觀台灣燈會。

高雄愛河燈會今晚由霹靂布袋戲開場，韓國瑜也拿「素還真」登場，他說這是霹靂布袋戲第一次在戶外演出，今年的高雄燈會就是傳統、復古與創新交錯；天上有銀河，地下有閃閃的金河，在愛河旁展開「金銀河」，希望新的一年高雄市除了充滿歡樂，也為民眾帶來廣大的財富，嘉惠高雄市民。

韓國瑜提到有人對高雄燈會佛光山贊助的蓮花燈區酸言酸語，但星雲大師和佛光山的師父都不為之動搖，還是一樣支持高雄燈會，很感謝星雲大師。

他後來受訪時再談到蓮花燈區，強調佛光山義務贊助高雄燈會蓮花燈區，布置燈區的過程中卻被酸言酸語，覺得很不捨，佛光山為高雄犧牲這麼多，所以他才在致詞時講那段話來感謝星雲大師、佛光山所有師傅和信徒對這次高雄愛河燈會的幫助。

韓國瑜的太太李佳芬、女兒韓冰、高雄市政府團隊、宗教界、高雄市工商界、旅遊團體等重要人士都出席這場金銀河燈會開幕典禮。