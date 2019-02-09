韓國瑜網路聲量不墜的祕密 小編：拚市政、直播生活化

2019-02-09 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在選舉期間網路聲量高，選舉後依然有很高的網路關注度，韓國瑜團隊的小編透露，韓國瑜網路聲量不墜並沒有「撇步」，主要是配合市政、節慶適時在臉書、官Line放上貼近民眾的精簡內容，如果遇到必須解釋較多的事，就抽空做直播。

韓國瑜就任高雄市長之後，每天拚市政，一天二十四小時已不夠用，小編要安排直播比選舉時困難，但如果市政上有必須花時間說得更清楚的，他還是會配合小編，撥出時間直播，例如1月4日深夜直播談他要為學生在教室裝冷氣、空氣清淨機等。

韓國瑜也把直播「市政化」，過年前到高雄市年輕人喜歡去的新崛江視察，就用直播的方式呈現，讓民眾看到真實的新崛江，也因此展現平易近人的人氣。

韓國瑜的臉書和官Line常以精簡有力的文圖看到他的「動態」，春節期間到國外度假，小編配合民俗，初一到初五每天都有主題，初一搶頭香、初二回娘家、初三睏到飽、初四迎財神、初五開工，每天都有話題，尤其初三「睏到飽」，還加上他的「龜息大法」、睡到自然醒的度假方式，「邁粉」們的網路討論度更高。