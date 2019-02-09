影／高市觀光騎警隊熱門景點巡邏 民眾搶拍照

2019-02-09 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市警局觀光騎警隊成軍10多年，今年春節期間從大年初三到大年初六，在高市熱門景點巡邏現身。騎警隊所到之處成了民眾注目焦點，大家爭相拍照合影，大年初五來到駁二、衛武營，今天大年初六在橋頭糖廠、澄清湖，歡迎大小朋友們一起來找騎警隊。

高市警局觀光騎警隊平常周末假日也會在高市熱門景點巡邏現身，今年春節連假9天，騎警隊從大年初三到大年初六，分別在高市熱門景點現身，一同守護新春到高雄走春旅遊的旅客們的安全，還有網友指名到高雄觀光，一定要找騎警隊合照。

騎警隊長沈逸鈞說，高市警局觀光騎警隊去年徵選8名第6代騎警生力軍，現共有40多名騎警隊成員，騎警隊成員平日在各分局、刑警大隊、保安大隊等服務，利用時間訓練，並考取相關馬術證照，受過完整專業訓練。

去年新招募8名第六代騎警們，各個具英檢證照，新隊員前鎮分局巡官莊英正從警近7年，多益8百多分，他也善用外語能力在執勤時跟外國遊客們介紹騎警隊。

騎警隊成員、苓雅分局民權路派出所女警洪婕榕說，執勤時常常遇到民眾會跑到騎警後方，因為馬的後方較不容易注意，引起馬的緊張，會出現「馬後踢」，特別提醒民眾不要站在馬的後方。