親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中油招考舞弊93分重考變26分 遭解僱提告敗訴

「被捕活該」 中國籍女子潑警豆花引公憤

高美館藝術走春 舞獅趣領大小觀眾看展

2019-02-09 17:30聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市美術館推出藝術走春之旅，一直熱鬧到初六！今天邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」，大獅、小獅還帶著民眾一起進場逛展覽，欣賞美術館典藏作品。舞獅在畫作前，眨動著大眼睛像在仔細端詳，看到栩栩如真的水果，還作勢要舔，惹得大家笑個不停。

新春連假進入尾聲，高雄市美術館從初一至初六，規劃一系列的藝術走春之旅。除了每年都很受歡迎的春聯紅包版印體驗課外，也有「春節小集」的快閃藝術市集，更在高美館、兒童美術館內舉辦了剪紙藝術辦桌，讓親子家庭一同「剪年菜」圍爐；另外還邀舞者陳筱晴演出熱情的佛朗明哥舞。

高美館今天邀請在地知名的高雄兩廣龍獅戰鼓團，來到館表演「藝術醒獅」，兩隻舞獅先在戶外與民眾同樂，接著帶著民眾一起進場逛展覽。平日很靜默的展場，今天突然變得熱鬧起來，舞獅眨動著大眼睛，左看、右看很認真的欣賞作品，看到喜歡的，還會點頭稱讚。

舞獅進入《台灣色‧感動生肖》展場，與「感動虎」一同開心互動，引得觀眾笑聲不斷。到了《林惺嶽－大自然奇幻的光影》展場，壯麗的台灣山水與舞獅巧妙的融合在一塊，畫面十分有趣。

高美館表示，大年初六之前推出珠圓玉潤迎新春，所有生肖為豬的朋友都可出示證件，免費參觀高美館，也就是民國12、24、36、48、60、72、84、96、108年出生者。初六上午11點到下午4點，高美館戶外圓形迴廊還有藝術市集。

高雄市美術館推出藝術走春之旅，兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」。記者徐如宜／攝...
高雄市美術館推出藝術走春之旅，兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市美術館推出藝術走春之旅，兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」。記者徐如宜／攝...
高雄市美術館推出藝術走春之旅，兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市美術館推出藝術走春之旅，兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」。記者徐如宜／攝...
高雄市美術館推出藝術走春之旅，兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」。記者徐如宜／攝影
分享
高美館邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」，舞獅與民眾開心互動。記者徐如宜...
高美館邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」，舞獅與民眾開心互動。記者徐如宜／攝影
分享
高美館邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」，舞獅與民眾開心互動。記者徐如宜...
高美館邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」，舞獅與民眾開心互動。記者徐如宜／攝影
分享
高美館邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」，舞獅帶著民眾一起進展場欣賞美術...
高美館邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」，舞獅帶著民眾一起進展場欣賞美術館典藏作品。記者徐如宜／攝影
分享

美術館高雄市快閃
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

高雄燈會金銀財寶夜市開張 外漂子弟「漂」回來發財

2019-02-09 16:44

諸事吉祥．雲茶聯誼 在佛光山上演

2019-02-09 17:27

年假尾聲疏運高峰 澎縣長慰問航站人員辛勞

2019-02-09 12:57

轉行長照！勞工報名照服在職假日班 政府補助8成費用

2019-02-09 12:53

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

壽山動物園「少子化」很嚴重 紅鶴往北「送作堆」

2019-02-07 20:18

墾丁春節人潮爆量 一路暢通變走走停停

2019-02-07 19:04

帶走國家公園石塊嗆要拍就拍 警循照片找上門並開罰

2019-02-07 17:26

遊客要到崗山之眼被導到山溝 警：儘量搭接駁車

2019-02-07 14:52

人真的進來了！六合夜市擠爆 網友：這樣不好逛

2019-02-07 11:40

高雄燈會風波遭網友砲轟 潘恒旭回嗆：罷免我啊

2019-02-06 16:50

高雄走春新增私房景點 3D彩繪公園搶先亮相

2019-02-05 21:19

高雄「路平」馬路被惡搞潑白漆？ 警：油漆桶掉落地面

2019-02-05 18:56

蔣月惠新書簽書會 新年新希望：衝刺立委選舉

2019-02-05 17:17

影／佛陀紀念館祈福走春 普洱茶與雲南美食不可錯過

2019-02-05 15:31

登高走春 崗山之眼今天重新開園人潮湧現

2019-02-05 13:45

獼猴現身墾丁大街 不怕生還用屁股對著你

2019-02-04 19:22

墾丁春節貴房價砍殺消費者？ 業者喊冤：淡旺季不能比

2019-02-04 16:29

影／韓國瑜家年菜曝光 這些是他的最愛

2019-02-04 11:45

明明是冬天！ 高市出現首例本土登革熱 20多歲女性住院

2019-02-04 11:07

落山風生機 恆春半島有機農業悄悄形成

2019-02-04 10:59

檳榔樹下屏東可可 拼上世界金牌巧克力

2019-02-04 10:57

迎接9天春節連假 南迴公路拚經濟

2019-02-04 10:51

墾丁春吶和春浪 將移師高雄

2019-02-03 23:09

蓮花燈座被批像辦法會？ 原創：誰辦喪事會用鳳梨

2019-02-03 22:26

春節遊高雄防空汙 先查空品預報

2019-02-03 22:20

楊恩典過年回娘家作畫 六龜育幼院歡迎遊客參訪

2019-02-03 18:53

墾丁春吶、春浪投奔高雄 墾丁音樂季搖搖欲墜

2019-02-03 17:04

「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39

春節大家往中南部跑 這張圖能看到空品狀況

2019-02-03 13:02

高雄看「韓流」先查空品預報 過敏族走春請準備口罩

2019-02-03 12:35

張琍敏「崗山之眼」MV 24小時近8萬觀看次數

2019-02-03 00:22

金門鄉親「回家」團圓 縣長接機

2019-02-03 00:15

遊高雄 公有停車場免收費

2019-02-02 23:07

春節開車到高雄 路邊停車格4天免費 民營有每小時100元

2019-02-02 23:02

「陳小米」從浪浪變網紅 陳其邁用行動關懷流浪動物

2019-02-02 22:47

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

一手設計精密刀具一手揮灑油彩畫刀 何宗烈開創作個展

2019-02-02 18:10

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22
看更多

熱門文章

清潔隊員春節清運辛苦 前市長竟呼籲民眾給紅包鼓勵

2019-02-09 10:22

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

大年初五月老牽姻緣 3搶1「公平競爭」

2019-02-09 13:41

清水地熱吸大量人潮 進園區必須乖乖排隊

2019-02-08 20:04

影／初四迎財神 人潮擠爆金山財神廟

2019-02-08 19:00

春雨還不來！蘭潭巫家百年古井重現 仁義潭見沙洲

2019-02-09 11:25

中台怎麼玩？ 永靖「播夢種籽」地景迷宮探險去

2019-02-09 00:30

清潔隊收紅包爭議 苗栗市長：捐弱勢做公益

2019-02-09 16:35

春節連假好天氣 台南這些商圈景點人潮都爆了

2019-02-09 10:38

年後甩肉挑戰 竹市三大免費運動看這裡

2019-02-09 11:44

影／傳藝中心辦「博杯比賽」 搏出最多杯可拿獎金30萬

2019-02-08 19:35

五峰探獵人庇護所有「藝」思 萬片馬賽克拼出新埔漫畫世界

2019-02-09 00:30

花蓮海洋公園連假上看7萬遊客 七星潭每日湧上千車

2019-02-09 12:16

高雄燈會金銀財寶夜市開張 外漂子弟「漂」回來發財

2019-02-09 16:44

宮廟走春 寵物安太歲也夯

2019-02-09 00:30

轉行長照！勞工報名照服在職假日班 政府補助8成費用

2019-02-09 12:53

把握春節連假最後周末 新竹採果趣

2019-02-09 13:39

台南府城午後漫步 逛特色老街

2019-02-09 13:36

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

過年不只發福袋 侯友宜探訪弱勢贈平安袋

2019-02-08 20:30

國際藝術家換工 重現原民生活

2019-02-09 00:30

非洲豬瘟疫情緊張 朴子市發現斃死豬屍

2019-02-09 17:37

新竹竹蓮寺發放全台獨一無二的愛心福袋

2019-02-09 16:54

屏東熱博吸客近百萬 警方交通疏導忙翻天

2019-02-09 17:32

影／年初五開工日 台東生活美學館看席德進畫展

2019-02-09 13:39

想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福

2019-02-09 12:21

台南景點走春遊客多 奇美博物館每天萬人參觀

2019-02-09 17:31

台北後花園 陽明山走春樂泡湯

2019-02-09 13:45

斗六雲中街行館 化身創業基地

2019-02-09 13:43

年假尾聲疏運高峰 澎縣長慰問航站人員辛勞

2019-02-09 12:57

大台北走春 來趟懷舊祈福之旅

2019-02-09 13:43

諸事吉祥．雲茶聯誼 在佛光山上演

2019-02-09 17:27

維護車況順暢 宜縣警局推「交通快打」排解交通狀況

2019-02-08 19:53

嘉義老藥師手中畫筆 繪出民雄古街景

2019-02-09 13:42

翻轉保守風氣 苗栗首發平權遊行5月上路

2019-02-09 18:05

過年湧遊客 台南續推觀光工廠嘉年華

2019-02-09 12:17

高美館藝術走春 舞獅趣領大小觀眾看展

2019-02-09 17:30

大台北走春！ 淡蘭古道 探歷史軌跡

2019-02-09 13:38

台南巿信義街選物店 欣賞台日古樸藝品

2019-02-09 13:39

少女扮恐龍籌學費被打 黃偉哲慰問盼協助

2019-02-09 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top