高美館藝術走春 舞獅趣領大小觀眾看展

2019-02-09 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市美術館推出藝術走春之旅，一直熱鬧到初六！今天邀請高雄兩廣龍獅戰鼓團來館表演「藝術醒獅」，大獅、小獅還帶著民眾一起進場逛展覽，欣賞美術館典藏作品。舞獅在畫作前，眨動著大眼睛像在仔細端詳，看到栩栩如真的水果，還作勢要舔，惹得大家笑個不停。

新春連假進入尾聲，高雄市美術館從初一至初六，規劃一系列的藝術走春之旅。除了每年都很受歡迎的春聯紅包版印體驗課外，也有「春節小集」的快閃藝術市集，更在高美館、兒童美術館內舉辦了剪紙藝術辦桌，讓親子家庭一同「剪年菜」圍爐；另外還邀舞者陳筱晴演出熱情的佛朗明哥舞。

高美館今天邀請在地知名的高雄兩廣龍獅戰鼓團，來到館表演「藝術醒獅」，兩隻舞獅先在戶外與民眾同樂，接著帶著民眾一起進場逛展覽。平日很靜默的展場，今天突然變得熱鬧起來，舞獅眨動著大眼睛，左看、右看很認真的欣賞作品，看到喜歡的，還會點頭稱讚。

舞獅進入《台灣色‧感動生肖》展場，與「感動虎」一同開心互動，引得觀眾笑聲不斷。到了《林惺嶽－大自然奇幻的光影》展場，壯麗的台灣山水與舞獅巧妙的融合在一塊，畫面十分有趣。