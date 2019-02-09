親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台日交流賽／桃猿挨6轟 慘遭羅德完封血洗22分

家族亂倫悲劇！富家男對弟媳、姪女、女兒伸魔爪

高雄燈會金銀財寶夜市開張 外漂子弟「漂」回來發財

2019-02-09 16:44聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄愛河「金銀河」燈會今晚在愛河畔開幕，燈區北面河東路的「金銀財寶夜市」今午開市，120家攤商搬出自家的特色商品銷售，小吃、手工禮品、民俗物品都有，還有外漂的高雄子弟掛出「我漂回來了」，對高雄燈會可能帶來的好生意充滿希望。

「金銀財寶夜市」位在高雄市立德棒球場西面和愛河之間的河東路上，在中正四路北面，與愛河主燈區隔著中正四路，120家攤商今天開始擺攤，吸引遊客買小吃和紀念品。

由於有些攤商搬來冰箱置放食材，河東路只剩一個汽車道寬，因此出現排隊等著放物品的車陣。有些攤商不得已把車子臨停在中正四路慢車道，再用推車把物品推進攤位。

攤商看好今年高雄燈會的人潮，準備比平時做生意多的份量做生意。賣芋頭椰奶的攤商貼出「我漂回家了」、「我愛高雄、我更愛台灣」的春聯，很吸睛。業者說，過去多在外地做小生意，這次燈會抽到攤位，很開心回到家鄉做生意。

高雄市長韓國瑜「發大財」的口號，被「金銀財寶夜市」部分攤商拿來做成廣告招徠顧客，夜市裡也有攤商賣韓國瑜紀念T恤，一開市馬上有人上前選購。

高雄燈會今晚7點開幕，主舞台前有些學生今早7點就到場找好位子，中午過後仍不畏大太陽，坐在舞台前等著開幕。

愛河燈會「金銀河」預計到2月20日（正月16日）閉幕，百豬燈區、百米璀璨隧道燈、愛情摩天輪煙火展演、霹靂布袋戲演出、明華園穿越戲「花燈六百年」，都是高雄市政府向民眾力薦的亮點。

高雄燈會「金銀財寶夜市」今天下午開張，攤商的生意也開張。記者楊濡嘉／攝影
高雄燈會「金銀財寶夜市」今天下午開張，攤商的生意也開張。記者楊濡嘉／攝影
分享
高雄燈會「金銀財寶夜市」攤商掛出對聯，看得出外漂的高雄子弟對高雄之期待。記者楊濡...
高雄燈會「金銀財寶夜市」攤商掛出對聯，看得出外漂的高雄子弟對高雄之期待。記者楊濡嘉／攝影
分享
高雄燈會「金銀財寶夜市」今天下午開張。記者楊濡嘉／攝影
高雄燈會「金銀財寶夜市」今天下午開張。記者楊濡嘉／攝影
分享

燈會愛河夜市
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

轉行長照！勞工報名照服在職假日班 政府補助8成費用

2019-02-09 12:53

年假尾聲疏運高峰 澎縣長慰問航站人員辛勞

2019-02-09 12:57

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

壽山動物園「少子化」很嚴重 紅鶴往北「送作堆」

2019-02-07 20:18

墾丁春節人潮爆量 一路暢通變走走停停

2019-02-07 19:04

帶走國家公園石塊嗆要拍就拍 警循照片找上門並開罰

2019-02-07 17:26

遊客要到崗山之眼被導到山溝 警：儘量搭接駁車

2019-02-07 14:52

人真的進來了！六合夜市擠爆 網友：這樣不好逛

2019-02-07 11:40

高雄燈會風波遭網友砲轟 潘恒旭回嗆：罷免我啊

2019-02-06 16:50

高雄走春新增私房景點 3D彩繪公園搶先亮相

2019-02-05 21:19

高雄「路平」馬路被惡搞潑白漆？ 警：油漆桶掉落地面

2019-02-05 18:56

蔣月惠新書簽書會 新年新希望：衝刺立委選舉

2019-02-05 17:17

影／佛陀紀念館祈福走春 普洱茶與雲南美食不可錯過

2019-02-05 15:31

登高走春 崗山之眼今天重新開園人潮湧現

2019-02-05 13:45

獼猴現身墾丁大街 不怕生還用屁股對著你

2019-02-04 19:22

墾丁春節貴房價砍殺消費者？ 業者喊冤：淡旺季不能比

2019-02-04 16:29

影／韓國瑜家年菜曝光 這些是他的最愛

2019-02-04 11:45

明明是冬天！ 高市出現首例本土登革熱 20多歲女性住院

2019-02-04 11:07

落山風生機 恆春半島有機農業悄悄形成

2019-02-04 10:59

檳榔樹下屏東可可 拼上世界金牌巧克力

2019-02-04 10:57

迎接9天春節連假 南迴公路拚經濟

2019-02-04 10:51

墾丁春吶和春浪 將移師高雄

2019-02-03 23:09

蓮花燈座被批像辦法會？ 原創：誰辦喪事會用鳳梨

2019-02-03 22:26

春節遊高雄防空汙 先查空品預報

2019-02-03 22:20

楊恩典過年回娘家作畫 六龜育幼院歡迎遊客參訪

2019-02-03 18:53

墾丁春吶、春浪投奔高雄 墾丁音樂季搖搖欲墜

2019-02-03 17:04

「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39

春節大家往中南部跑 這張圖能看到空品狀況

2019-02-03 13:02

高雄看「韓流」先查空品預報 過敏族走春請準備口罩

2019-02-03 12:35

張琍敏「崗山之眼」MV 24小時近8萬觀看次數

2019-02-03 00:22

金門鄉親「回家」團圓 縣長接機

2019-02-03 00:15

遊高雄 公有停車場免收費

2019-02-02 23:07

春節開車到高雄 路邊停車格4天免費 民營有每小時100元

2019-02-02 23:02

「陳小米」從浪浪變網紅 陳其邁用行動關懷流浪動物

2019-02-02 22:47

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

一手設計精密刀具一手揮灑油彩畫刀 何宗烈開創作個展

2019-02-02 18:10

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22

一年又一年種子舞團開花結果 跨國舞者來台交流

2019-02-02 15:51

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50
看更多

熱門文章

他爆議員收入和紅白包行情 網友：還蠻有guts的

2019-02-08 17:44

清潔隊員春節清運辛苦 前市長竟呼籲民眾給紅包鼓勵

2019-02-09 10:22

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

2019-02-09 10:32

想領長腿花仙子紅包？明天到台中花博就對了

2019-02-08 18:01

清水地熱吸大量人潮 進園區必須乖乖排隊

2019-02-08 20:04

大年初五月老牽姻緣 3搶1「公平競爭」

2019-02-09 13:41

影／初四迎財神 人潮擠爆金山財神廟

2019-02-08 19:00

趁過年搶停車財！逢甲夜市一停車業者被抓到無照營業

2019-02-08 17:42

中台怎麼玩？ 永靖「播夢種籽」地景迷宮探險去

2019-02-09 00:30

春雨還不來！蘭潭巫家百年古井重現 仁義潭見沙洲

2019-02-09 11:25

春節連假好天氣 台南這些商圈景點人潮都爆了

2019-02-09 10:38

影／傳藝中心辦「博杯比賽」 搏出最多杯可拿獎金30萬

2019-02-08 19:35

五峰探獵人庇護所有「藝」思 萬片馬賽克拼出新埔漫畫世界

2019-02-09 00:30

年後甩肉挑戰 竹市三大免費運動看這裡

2019-02-09 11:44

影／把握假期 台東南田無敵海景讓你獨享

2019-02-09 12:13

花蓮海洋公園連假上看7萬遊客 七星潭每日湧上千車

2019-02-09 12:16

宮廟走春 寵物安太歲也夯

2019-02-09 00:30

轉行長照！勞工報名照服在職假日班 政府補助8成費用

2019-02-09 12:53

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

初四接財神 花蓮金財神寶殿湧千人領美金錢母

2019-02-08 18:09

過年不只發福袋 侯友宜探訪弱勢贈平安袋

2019-02-08 20:30

國際藝術家換工 重現原民生活

2019-02-09 00:30

把握春節連假最後周末 新竹採果趣

2019-02-09 13:39

台南府城午後漫步 逛特色老街

2019-02-09 13:36

影／年初五開工日 台東生活美學館看席德進畫展

2019-02-09 13:39

想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福

2019-02-09 12:21

江漢童豬年個展至24日 傳遞生活美感

2019-02-08 16:59

清潔隊收紅包爭議 苗栗市長：捐弱勢做公益

2019-02-09 16:35

台北後花園 陽明山走春樂泡湯

2019-02-09 13:45

年假尾聲疏運高峰 澎縣長慰問航站人員辛勞

2019-02-09 12:57

高雄燈會金銀財寶夜市開張 外漂子弟「漂」回來發財

2019-02-09 16:44

大台北走春 來趟懷舊祈福之旅

2019-02-09 13:43

維護車況順暢 宜縣警局推「交通快打」排解交通狀況

2019-02-08 19:53

斗六雲中街行館 化身創業基地

2019-02-09 13:43

過年湧遊客 台南續推觀光工廠嘉年華

2019-02-09 12:17

嘉義老藥師手中畫筆 繪出民雄古街景

2019-02-09 13:42

大台北走春！ 淡蘭古道 探歷史軌跡

2019-02-09 13:38

台南巿信義街選物店 欣賞台日古樸藝品

2019-02-09 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top