高雄燈會金銀財寶夜市開張 外漂子弟「漂」回來發財

2019-02-09 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄愛河「金銀河」燈會今晚在愛河畔開幕，燈區北面河東路的「金銀財寶夜市」今午開市，120家攤商搬出自家的特色商品銷售，小吃、手工禮品、民俗物品都有，還有外漂的高雄子弟掛出「我漂回來了」，對高雄燈會可能帶來的好生意充滿希望。

「金銀財寶夜市」位在高雄市立德棒球場西面和愛河之間的河東路上，在中正四路北面，與愛河主燈區隔著中正四路，120家攤商今天開始擺攤，吸引遊客買小吃和紀念品。

由於有些攤商搬來冰箱置放食材，河東路只剩一個汽車道寬，因此出現排隊等著放物品的車陣。有些攤商不得已把車子臨停在中正四路慢車道，再用推車把物品推進攤位。

攤商看好今年高雄燈會的人潮，準備比平時做生意多的份量做生意。賣芋頭椰奶的攤商貼出「我漂回家了」、「我愛高雄、我更愛台灣」的春聯，很吸睛。業者說，過去多在外地做小生意，這次燈會抽到攤位，很開心回到家鄉做生意。

高雄市長韓國瑜「發大財」的口號，被「金銀財寶夜市」部分攤商拿來做成廣告招徠顧客，夜市裡也有攤商賣韓國瑜紀念T恤，一開市馬上有人上前選購。

高雄燈會今晚7點開幕，主舞台前有些學生今早7點就到場找好位子，中午過後仍不畏大太陽，坐在舞台前等著開幕。