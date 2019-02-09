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年假尾聲疏運高峰 澎縣長慰問航站人員辛勞

2019-02-09 12:57中央社 澎湖縣9日電

賴峰偉今天由旅遊處長陳美齡、副處長劉美凡等人陪同前往馬公機場，慰勞各航空公司、空...
賴峰偉今天由旅遊處長陳美齡、副處長劉美凡等人陪同前往馬公機場，慰勞各航空公司、空軍馬公基地、航警和縣府聯合候補櫃台服務工作人員。 中央社（澎湖縣政府提供）
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春節連假近尾聲，澎湖機場出現大批準備返台的鄉親，將視登記候補再機動包機，縣長賴峰偉今天由旅遊處長陳美齡陪同向機場各航空與軍警等單位慰勉年假辛勞，同時向候補搭機的鄉親賀年。

賴峰偉今天由旅遊處長陳美齡、副處長劉美凡等人陪同前往馬公機場，慰勞各航空公司、空軍馬公基地、航警和縣府聯合候補櫃台服務工作人員，了解各航線疏運情形，慰勉年假工作辛勞，感謝他們犧牲年假服務鄉親往返過年團圓，致贈水果禮盒與限量版福袋。

春節連假9天明天將結束，澎湖機場今天起降班次至午夜高達152架次，縣府聯合候補櫃台近午時分鄉親登記候補以返回高雄和台北居多，各有70餘位，縣府將視登記候補情形，隨時爭取機動包機來疏運鄉親返台。

另航行高馬航線的臺華輪，今明天也都加開下午4時往高雄航班，以疏運返鄉過年的人車返台。

賴峰偉表示，今年春節連假多達9天，民航局管制期間機位，各航空公司共提供1442架次11萬1262機位和加班8248機位外，縣府再爭取各航線加班25班5284個機位，創歷年新高，聯合候補櫃台昨天機動包機台北與高雄2架次，今天也將視候補人數，再協調爭取包機，讓返鄉過年的鄉親都能順利返台繼續拼經濟。

機場航線連假
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