轉行長照！勞工報名照服在職假日班 政府補助8成費用

2019-02-09 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



郭譯澧從事個案管理師工作，藉由參加勞動部職訓課程，強化專業能力。圖／勞動部高屏澎東分署提供 分享 facebook 31歲擁有醫學營養系學歷的郭譯澧，原來是餐飲業主管，前年為家中長輩尋找合適的長照資源過程，發現長照產業深具發展潛力，決定轉職。為快速累積長照臨床照護能力，參加勞動部高屏澎東分署委託台灣醫事繼續教育學會辦理的照服在職假日班，藉醫學營養相關學經歷轉任個案管理師。

「了解長輩需求之前，先得走進他們的內心世界。」郭譯澧表示，為了快速提升專業技能，以及與個案的應對能力，利用工作之餘參加高屏澎東分署委外辦理的照服在職假日班，學到臨床學習照護技能，以及照顧者應有的專業知識與服務態度等。他認為轉職是不小挑戰，建議想轉職的民眾也可多加運用勞動部職訓資源，透過專業課程設計，在短期內累積實務經驗，培養競爭力。