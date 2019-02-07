壽山動物園「少子化」很嚴重 紅鶴往北「送作堆」

2019-02-07 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市壽山動物園這些年努力培育園中動物下一代，也希望為年老的動物找個伴。最近將智利紅鶴送台北市動物園，為紅鶴製造求偶機會，3月間要從台北市動物園引進一隻白犀牛，跟已高齡31歲的資深犀牛作伴；送到台北市動物園繁衍下一代的台灣黑熊「黑皮」，已確定無功而返。

壽山動物園入口西側原來是智利紅鶴區，春節前此區成為「新住戶」狐獴家族的家；原來，智利紅鶴多年未繁衍後代，動物園把牠們送到台北市動物園與更多紅鶴群居，希望能迸出愛的火花，繁衍下一代。

高雄市觀光局動物園管理中心主任莊絢智說，智利紅鶴是動物園還在西子灣時就有的「資深」動物，曾經一大群，也曾繁衍過第二代，後來數量漸減，就未再孵育，這次送到台北市動物園， 期盼有好消息。

智利紅鶴送到台北後，原先的園區由台北市動物園送到高雄的狐獴家族入住。狐獴家族好動又好奇，和「沈穩」的智利紅鶴比起來，更吸引小大朋友注意，今年春節，狐獴被許多小朋友視為可愛動物，爭相隔著園區玻璃合影。

莊絢智表示，春節過後會從台北市動物園移來白犀牛，和「高齡」31歲的犀牛「寶寶」作伴；寶寶是園區原來的犀牛與其他動物園犀牛配種所生，至今單身，本來想為牠找個可以繁衍下一代的伴，但請教專家之後才知道已過「生育黃金期」，但無論如何還是希望「寶寶」有伴，在園區生活較不寂寞。

動物園區的台灣黑熊「黑皮」、「貝爾」和「波比」都是園區同一隻母熊所生，園方本盼能有再一次培育台灣黑熊的機會，去年把「黑皮」送到台北市動物園，不過「黑皮」一直沒有找到「合適的對象」，已被送回壽山動物園。