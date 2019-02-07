雪崩墾丁春節人潮爆量 一路暢通變走走停停
今天是大年初三，屏東地區白天暖和，恆春半島更是豔陽高照，氣溫達27度上下，南下走春的車流又較昨天增加，到下午5時，台1線及台17線的南下車流已破3萬車次，台26線楓港南下墾丁車流達1.2萬車次，部分路段走走停停，警方預估明天車流一樣很大，北返車流會明顯增多，民眾出門前務必先掌握路況；墾丁觀光旅宿業也喜迎久違的滿房榮景。
屏東縣警局交通隊說，初一起都是好天氣，帶動南下度假意願，今天車流明顯又比昨天增加，國道3號高速公路南州交流和林邊交流道車多，台1線的新埤大橋下至枋寮水底寮方向較塞，台1線及台17線匯集的三又路是南下台東和墾丁的必經地，每小時車流最高峰均超過3000車次，警方在各路口加派警力和調撥車道協助疏導，部分路段小塞，明天北返車流會開始增加，建議避開白天車多時段。
今年9天春節連假，墾丁核心地區旅宿業初二至初四多滿房，初五、初六也有七至八成住房率，各觀光景點人氣重現，入夜後的墾丁大街人聲鼎沸、餐廳前擁滿等用餐的遊客；吳姓民宿老闆說，近兩年受國旅市場衰退和消費負評影響，業續大幅衰退，可用百業蕭條容，農曆春節期間，墾丁重現昔日假日滿房、大街萬頭攢動的榮景，好比注入一劑強心針，至於以後，再說罷。
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