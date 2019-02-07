親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

8個肉包「5人」過年一起吃 照片感動上萬網友

韓國瑜怎麼度年假的？ 他今天po圖這樣說

2019-02-07 10:55聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

擧家出國度年假的高雄市長韓國瑜怎麼讓自己好好休息？他今天在line群組中po一張圖，配合年節的「初一早丶初二早丶初三睏到飽」民俗，透露他正是好好睡個覺，恢復體力。

他在圖下寫著：「初三龜息大法睏到飽，睡到自然醒，休息後未來一年更加豐收。」

昨天大年初二，韓國瑜在IG放和太太李佳芬對視合照，強調初二回娘家的習俗，也大曬恩愛。

高雄市長韓國瑜今天新po圖，強調初三民俗。圖／翻攝韓國瑜line群組
高雄市長韓國瑜今天新po圖，強調初三民俗。圖／翻攝韓國瑜line群組
分享

韓國瑜李佳芬出國
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

高雄燈會風波遭網友砲轟 潘恒旭回嗆：罷免我啊

2019-02-06 16:50

高雄走春新增私房景點 3D彩繪公園搶先亮相

2019-02-05 21:19

高雄「路平」馬路被惡搞潑白漆？ 警：油漆桶掉落地面

2019-02-05 18:56

蔣月惠新書簽書會 新年新希望：衝刺立委選舉

2019-02-05 17:17

影／佛陀紀念館祈福走春 普洱茶與雲南美食不可錯過

2019-02-05 15:31

登高走春 崗山之眼今天重新開園人潮湧現

2019-02-05 13:45

獼猴現身墾丁大街 不怕生還用屁股對著你

2019-02-04 19:22

墾丁春節貴房價砍殺消費者？ 業者喊冤：淡旺季不能比

2019-02-04 16:29

影／韓國瑜家年菜曝光 這些是他的最愛

2019-02-04 11:45

明明是冬天！ 高市出現首例本土登革熱 20多歲女性住院

2019-02-04 11:07

落山風生機 恆春半島有機農業悄悄形成

2019-02-04 10:59

檳榔樹下屏東可可 拼上世界金牌巧克力

2019-02-04 10:57

迎接9天春節連假 南迴公路拚經濟

2019-02-04 10:51

墾丁春吶和春浪 將移師高雄

2019-02-03 23:09

蓮花燈座被批像辦法會？ 原創：誰辦喪事會用鳳梨

2019-02-03 22:26

春節遊高雄防空汙 先查空品預報

2019-02-03 22:20

楊恩典過年回娘家作畫 六龜育幼院歡迎遊客參訪

2019-02-03 18:53

墾丁春吶、春浪投奔高雄 墾丁音樂季搖搖欲墜

2019-02-03 17:04

「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39

春節大家往中南部跑 這張圖能看到空品狀況

2019-02-03 13:02

高雄看「韓流」先查空品預報 過敏族走春請準備口罩

2019-02-03 12:35

張琍敏「崗山之眼」MV 24小時近8萬觀看次數

2019-02-03 00:22

金門鄉親「回家」團圓 縣長接機

2019-02-03 00:15

遊高雄 公有停車場免收費

2019-02-02 23:07

春節開車到高雄 路邊停車格4天免費 民營有每小時100元

2019-02-02 23:02

「陳小米」從浪浪變網紅 陳其邁用行動關懷流浪動物

2019-02-02 22:47

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

一手設計精密刀具一手揮灑油彩畫刀 何宗烈開創作個展

2019-02-02 18:10

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22

一年又一年種子舞團開花結果 跨國舞者來台交流

2019-02-02 15:51

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

拜託惡臭不要來 屏環局查獲7家畜牧場違規

2019-02-02 15:14

帥哥處長敷面膜 敷龍膽石斑還是野薑花隨你挑

2019-02-02 14:42

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

全國創意花燈競賽燈王 賣菜郎偕米魯賀春

2019-02-02 12:25

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

高雄出現首例腸病毒71型併發重症 春節莫輕忽防治

2019-02-02 09:36
看更多

熱門文章

高雄燈會風波遭網友砲轟 潘恒旭回嗆：罷免我啊

2019-02-06 16:50

想擁有純金的錢母嗎？ 北港武德宮財神金幣新春大方送

2019-02-05 18:41

春節中部天氣晴 南投景點走春不塞車　

2019-02-06 19:20

影／五代同堂 太平張氏家族五百人大團圓

2019-02-06 13:56

宜蘭景點人爆多 太平山破10年來初一遊客紀錄

2019-02-06 18:57

台開「花鳥溫泉季」 即日起至17日免費入園

2019-02-06 17:10

北市腦力大亂鬥15問 柯文哲：最高的智慧叫直覺

2019-02-06 16:28

台北光之饗宴過年爆人潮 交通管制看這裡

2019-02-06 21:19

台中花博南投周適逢情人節 南投人可享半價

2019-02-06 13:23

溫暖屏東值得玩久一點 潘孟安、吳念真大力行銷

2019-02-06 11:46

爬山好找路！手機App搭配魯地圖 宜蘭出徑上線了

2019-02-07 09:53

古蹟整修活化 台南水道博物館成型

2019-02-06 14:34

影／盧秀燕手繪金豬紅包 民眾領到直呼幸運

2019-02-06 15:21

韓國瑜怎麼度年假的？ 他今天po圖這樣說

2019-02-07 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top