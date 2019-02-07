韓國瑜怎麼度年假的？ 他今天po圖這樣說

2019-02-07 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



擧家出國度年假的高雄市長韓國瑜怎麼讓自己好好休息？他今天在line群組中po一張圖，配合年節的「初一早丶初二早丶初三睏到飽」民俗，透露他正是好好睡個覺，恢復體力。

他在圖下寫著：「初三龜息大法睏到飽，睡到自然醒，休息後未來一年更加豐收。」