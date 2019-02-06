高雄燈會風波遭網友砲轟 潘恒旭回嗆：罷免我啊

2019-02-06 16:50 聯合新聞網 綜合報導



「2019愛河燈會金銀河」大年初五才正式開幕，但目前已鬧得各界議論紛紛，先是佛光山燈區遭人嘲諷，接著又被網友發現位於愛河畔的宣傳看板，竟然拼錯英文、疑盜圖、中文打錯，而頻出包的看板已被撤下。高雄燈會一連串事件讓網友跑到高雄觀光局長潘恒旭臉書嗆聲，直言「「怎麼韓導專找這種低學歷、美學死當、充滿暴發戶氣息的蛋頭當觀光局長？還是地方派系其他推薦的人才，美學素質更可怕？」對於網友發言，潘不甘示弱回擊「你罷免我啊」。

一名網友在PTT上傳高雄燈會宣傳看板照片，指出「lantern festival」怎麼變成「lantern fesvital」，另外還有人表示中間底圖是一位日本畫家作品，而貼文底下也有人發現本該是「己亥年」卻寫成「巳亥」，引起網友熱烈討論。有人表示「整個台灣都常常在拼錯，不差高雄一個」、「國瑜怎麼會有錯，要是有錯一定字典的錯」。

對於燈會宣傳看板出錯，潘恒旭雖表示製作前已請承包單位要確認版權，但潘也坦言該看板未經觀光局審核，而看板出錯一事潘回應已經立即撤下修正，「不需要為了這種小事情吹毛求疵」；燈會承辦單位民視則回應，發現拍照背板英文有誤，緊急通知設計廠商後，已於2月4日下架，並且請廠商重新設計看板，另外對於網友指控盜圖，民視也澄清是誤用非盜用。

高雄燈會一連串風波，讓一名網友跑到潘恒旭臉書嗆「怎麼韓導專找這種低學歷、美學死當、充滿暴發戶氣息的蛋頭當觀光局長？還是地方派系其他推薦的人才，美學素質更可怕？」，潘恒旭則回嗆「你罷免我啊，四年後」，潘更撰文表示「在我的臉書，如果您出言不遜，我也不會客氣的。」貼文底下許多網友力挺「這種人不用客氣」、「勇敢去做，潘局長，挺您」、「又一個領500的，別理他」。