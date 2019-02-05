親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2.1億元得主是你？大樂透加碼春節大紅包開獎

初一願望嗆「斬首蔡英文」 刑事局要介入調查

高雄走春新增私房景點 3D彩繪公園搶先亮相

2019-02-05 21:19聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市旗山老街、武德殿等地是著名的觀光景點，許多遊客把中山路老街當成必訪景點，近日旗山橋頭旁公園規畫一處3D立體彩繪公園，民眾走入彩繪區，可拍出激流泛舟與行走高空吊橋的刺激感。在地居民說，旗山沒有類似景點，開心旗山又新增一處打卡景點，推薦外地朋友來這裡遊玩。

為解決假日外地遊客停車問題，旗山區公所近日在旗山醫院斜對面空地增闢停車場，並在停車場旁興建廁所。規劃人員發現，廁所前公園面積不小，索性爭取經費美化環境，找來彩繪師傅楊東昇設計與施工，花小錢營造旗山第一座3D立體彩繪公園。

旗山橋是通往美濃的交通要道，地景公園有遠山當背景，3D立體彩繪圖像順著台階與無障礙步道往上發展，第一層是激流泛舟區、第二層是書本流水區與懸崖木棧道區，約有6、7個互動點可呈現拍照立體感。

彩繪完成後，開始吸引居民來公園拍照打卡，小朋友看見木棧道，會小心翼翼地跳著木棧板前進，拍照效果不錯。旗山區長陳佑瑞表示，地景藝術設計充滿驚喜，新春期間，歡迎遊客到3D立體彩繪公園遊玩。

楊東昇擅長壁面彩繪，曾獨力打造甲仙、杉林兩地Q版神明庄，不僅喜歡彩繪神明，也擅長營造3D立體視覺效果。他說，書代表知識，用水流營造知識如泉、源源不絕，同時表達「人潮、錢潮都可以進來旗山」的創作理念。

拍照點之一，激流泛舟處。記者徐白櫻／攝影
拍照點之一，激流泛舟處。記者徐白櫻／攝影
分享
第二層懸崖吊橋區。記者徐白櫻／攝影
第二層懸崖吊橋區。記者徐白櫻／攝影
分享
第一層激流泛舟區。記者徐白櫻／攝影
第一層激流泛舟區。記者徐白櫻／攝影
分享
旗山3D立體彩繪公園創作者楊東昇。記者徐白櫻／攝影
旗山3D立體彩繪公園創作者楊東昇。記者徐白櫻／攝影
分享
3D立體彩繪公園後方有香蕉入口意象，旗尾山矗立在遠方。記者徐白櫻／攝影
3D立體彩繪公園後方有香蕉入口意象，旗尾山矗立在遠方。記者徐白櫻／攝影
分享

廁所停車場
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

高雄「路平」馬路被惡搞潑白漆？ 警：油漆桶掉落地面

2019-02-05 18:56

蔣月惠新書簽書會 新年新希望：衝刺立委選舉

2019-02-05 17:17

影／佛陀紀念館祈福走春 普洱茶與雲南美食不可錯過

2019-02-05 15:31

登高走春 崗山之眼今天重新開園人潮湧現

2019-02-05 13:45

獼猴現身墾丁大街 不怕生還用屁股對著你

2019-02-04 19:22

墾丁春節貴房價砍殺消費者？ 業者喊冤：淡旺季不能比

2019-02-04 16:29

影／韓國瑜家年菜曝光 這些是他的最愛

2019-02-04 11:45

明明是冬天！ 高市出現首例本土登革熱 20多歲女性住院

2019-02-04 11:07

落山風生機 恆春半島有機農業悄悄形成

2019-02-04 10:59

檳榔樹下屏東可可 拼上世界金牌巧克力

2019-02-04 10:57

迎接9天春節連假 南迴公路拚經濟

2019-02-04 10:51

墾丁春吶和春浪 將移師高雄

2019-02-03 23:09

蓮花燈座被批像辦法會？ 原創：誰辦喪事會用鳳梨

2019-02-03 22:26

春節遊高雄防空汙 先查空品預報

2019-02-03 22:20

楊恩典過年回娘家作畫 六龜育幼院歡迎遊客參訪

2019-02-03 18:53

墾丁春吶、春浪投奔高雄 墾丁音樂季搖搖欲墜

2019-02-03 17:04

「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39

春節大家往中南部跑 這張圖能看到空品狀況

2019-02-03 13:02

高雄看「韓流」先查空品預報 過敏族走春請準備口罩

2019-02-03 12:35

張琍敏「崗山之眼」MV 24小時近8萬觀看次數

2019-02-03 00:22

金門鄉親「回家」團圓 縣長接機

2019-02-03 00:15

遊高雄 公有停車場免收費

2019-02-02 23:07

春節開車到高雄 路邊停車格4天免費 民營有每小時100元

2019-02-02 23:02

「陳小米」從浪浪變網紅 陳其邁用行動關懷流浪動物

2019-02-02 22:47

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

一手設計精密刀具一手揮灑油彩畫刀 何宗烈開創作個展

2019-02-02 18:10

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22

一年又一年種子舞團開花結果 跨國舞者來台交流

2019-02-02 15:51

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

拜託惡臭不要來 屏環局查獲7家畜牧場違規

2019-02-02 15:14

帥哥處長敷面膜 敷龍膽石斑還是野薑花隨你挑

2019-02-02 14:42

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

全國創意花燈競賽燈王 賣菜郎偕米魯賀春

2019-02-02 12:25

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

高雄出現首例腸病毒71型併發重症 春節莫輕忽防治

2019-02-02 09:36

雲、台交流 佛陀紀念館筆會

2019-02-01 23:28

仁壽醫院修繕 老屋重返榮耀

2019-02-01 23:25
看更多

熱門文章

瘋錢母！ 紫南宮人龍綿延7公里 空拍超壯觀

2019-02-05 12:47

有洋蔥！ 癌逝夫托夢 母女合買福袋抽中汽車大獎

2019-02-05 13:59

去年沒有 今年竹縣走春新景點曝光了

2019-02-04 23:12

桃園不會人擠人又好玩的景點 不吝嗇報你知

2019-02-04 23:28

南投IG打卡必去秘境 當網紅不用人擠人

2019-02-04 23:34

影／超刺激！大甲鎮瀾宮搶頭香 眼鏡男神速插香拔頭籌

2019-02-04 23:42

柯文哲吐槽空氣瓶浪費國家錢 中市府：盧秀燕自掏腰包

2019-02-05 09:47

西螺福興宮頭香哥 第一次搶頭香就上手

2019-02-05 00:32

桃園IG打卡必去秘境 怎麼拍都美

2019-02-04 23:44

春節台中哪裡最人擠人？ 大家都推海線這處商城

2019-02-04 23:08

高雄「路平」馬路被惡搞潑白漆？ 警：油漆桶掉落地面

2019-02-05 18:56

新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹

2019-02-04 23:42

盧秀燕的圍爐私房菜 竟與多子多孫有關

2019-02-04 23:02

全國最濃年味在這裡 歡樂宜蘭年今晚圍爐跨年守歲

2019-02-04 23:36

豬年春遊又懶懶…用點小聰明 不必人擠人

2019-02-05 09:00

從小學生領市長紅包到醫學系 黃敏惠與鐵粉相見歡

2019-02-05 14:21

春節玩台中 這些地方讓你逆著人潮走

2019-02-04 23:33

買氣熱！嘉義市開出第一個大樂透百萬大紅包

2019-02-05 15:52

初一好天氣 台中遊樂園、百貨現人潮

2019-02-05 17:10

徐耀昌參拜發福袋 馬英九明天馬家庄、龍鳳宮分送福袋

2019-02-05 13:46

像國父革命11次才成功 她摸索出金瓜石「暖心」滋味

2019-02-05 08:52

抽國運籤 新北湧蓮寺抽出上上籤

2019-02-05 19:56

楊文科：老人年金倍增至三千 阿嬤笑答年節加菜

2019-02-05 14:34

影／柯文哲松山慈祐宮祈福參拜 現場發放小燈籠

2019-02-05 10:23

紫南宮信徒多人氣旺 結合公益回饋社會

2019-02-05 10:54

新春出帆！ 布袋觀光漁筏老船長海上巴士向遊客招手

2019-02-05 13:40

一場車禍改變人生 他靠獅子頭美味奮力向前

2019-02-04 22:44

大年初一遊宜蘭 來蘇澳轉運站拿轉運金

2019-02-05 10:34

蔣月惠新書簽書會 新年新希望：衝刺立委選舉

2019-02-05 17:17

盧秀燕發小紅包 初二來台中這裡領

2019-02-05 10:53

想擁有純金的錢母嗎？ 北港武德宮財神金幣新春大方送

2019-02-05 18:41

天氣好！春節連假走春趣 花蓮處處花海超美

2019-02-05 12:38

登高走春 崗山之眼今天重新開園人潮湧現

2019-02-05 13:45

金豬年「拚經濟」 基隆奠濟宮求得「商」運途中平

2019-02-05 19:54

翁章梁回家鄉義竹鄉發紅包：不能讓鄉親漏氣

2019-02-05 09:36

影／佛陀紀念館祈福走春 普洱茶與雲南美食不可錯過

2019-02-05 15:31

金牌木工王嘉納 創希望工場翻轉孩子人生

2019-02-05 15:41

宜蘭傳藝走春 遊客闖百豬八卦陣、拿限量發財金

2019-02-05 10:47

春節假期不想出門塞車 彰化縣政府整理旅行懶人包

2019-02-05 20:06

黃敏惠發豬年小紅包超人氣 民眾大排長龍

2019-02-05 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top