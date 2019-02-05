高雄走春新增私房景點 3D彩繪公園搶先亮相

2019-02-05 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市旗山老街、武德殿等地是著名的觀光景點，許多遊客把中山路老街當成必訪景點，近日旗山橋頭旁公園規畫一處3D立體彩繪公園，民眾走入彩繪區，可拍出激流泛舟與行走高空吊橋的刺激感。在地居民說，旗山沒有類似景點，開心旗山又新增一處打卡景點，推薦外地朋友來這裡遊玩。

為解決假日外地遊客停車問題，旗山區公所近日在旗山醫院斜對面空地增闢停車場，並在停車場旁興建廁所。規劃人員發現，廁所前公園面積不小，索性爭取經費美化環境，找來彩繪師傅楊東昇設計與施工，花小錢營造旗山第一座3D立體彩繪公園。

旗山橋是通往美濃的交通要道，地景公園有遠山當背景，3D立體彩繪圖像順著台階與無障礙步道往上發展，第一層是激流泛舟區、第二層是書本流水區與懸崖木棧道區，約有6、7個互動點可呈現拍照立體感。

彩繪完成後，開始吸引居民來公園拍照打卡，小朋友看見木棧道，會小心翼翼地跳著木棧板前進，拍照效果不錯。旗山區長陳佑瑞表示，地景藝術設計充滿驚喜，新春期間，歡迎遊客到3D立體彩繪公園遊玩。