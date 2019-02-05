蔣月惠新書簽書會 新年新希望：衝刺立委選舉

2019-02-05 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣議員蔣月惠去年因咬警迅速竄紅，她的人生故事也成為外界注目的焦點，今天下午她在屏東女中為新書「其實我會怕：孤鳥鬥士蔣月惠的傳奇人生」舉辦簽書會，有來自斗六的高中生特別搭車南下索取簽名，讓蔣月惠十分感動。

今天是大年初一，被問及新年新希望，蔣月惠表示，新的一年她會全力衝刺立委選舉，主要是為了選票補助款及保證金，雖然有人預測她實力不錯，可以和民進黨一拚，但只要可以拿回保證金，其實她就很滿意了。

去年為了屏東市公勇路拆遷，蔣月惠咬警一戰成名，不但成為全國知名人物，她為了羅騰園殘障服務協會奮戰的過程，也受人津津樂道，來自台北的郭顯煒特別南下採訪她，並為她寫成「其實我會怕：孤鳥鬥士蔣月惠的傳奇人生」一書，2月12日下午六點，將在台北國際書展舉行新書發表會。

今天下午2時她在屏東女中舉行簽書會，有粉絲特別前往，讓她相當感動，蔣月惠在臉書上說，看完這本書，她自己幾度落淚，「過往總覺得自己是一塊沒用的破抹布，只有黑白，無法添加任何色彩，沒想到這本書讓我重新咀嚼過往人生，驀然回首，發覺自己竟是一塊好料」。