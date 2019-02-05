影／佛陀紀念館祈福走春 普洱茶與雲南美食不可錯過

2019-02-05 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今天是大年初一，高雄佛陀紀念館湧入各地走春遊客，成佛大道上高掛彩繪燈籠，洋溢金豬年喜樂氣氛。佛陀紀念館指出，第二屆「七彩雲南‧相約台灣」今天起推出雲茶聯誼及雲南美食體驗，品茗人士帶著從容與自在，靜心品嘗一杯福氣滿滿的香濃普洱茶，祈求整年度平安又吉祥。

佛光山「2019年春節平安燈法會」長達一個月，活動地點橫跨佛光山、佛陀紀念館與佛光山藏經樓，2月5日至19日，每晚7點施放300秒煙火。除燈會活動外，「七彩雲南‧相約台灣」文化藝術節在春節期間推出多項活動，包含雲南佛教藝術展、人文美術書法攝影展、雲南民族舞蹈雜技展演、雲茶聯誼與雲南美食體驗等項目。

佛陀紀念館指出，年初一至年初八，雲南民族文化藝術展在本館大覺堂展演，香客可在佛館禮敬大廳服務台索票觀賞，上下午各1場次，演出內容包含雲南各族民族舞蹈與歌曲，另有精彩雜技表演。

雲南是世界茶樹原生地，普洱茶是泛指普洱茶區的茶葉，有生茶與熟茶之分，越陳越香是普洱茶的最大特色。此次交流中，雲南普洱茶文化體驗也是重點活動之一，「雲茶聯誼」今天起在雙閣樓拉開序幕，一天有兩場次，開放民眾同席品茶。雲南普洱茶文化交流團團長楊云鵬表示，過年是個喜氣的日子，開心能在春節期間把雲南普洱茶帶來台灣廣結善緣。