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登高走春 崗山之眼今天重新開園人潮湧現

2019-02-05 13:45中央社 高雄5日電

北高雄的熱門景點「崗山之眼」短暫封園整修排水工程後，5日重新開園，即使天候不佳仍...
北高雄的熱門景點「崗山之眼」短暫封園整修排水工程後，5日重新開園，即使天候不佳仍吸引很多遊客排隊等候入園。 中央社
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封園兩個月整建排水工程後，「崗山之眼」今天重新開園，一早就吸引逾千人排隊要入園；雖然天公不作美，大年初一下著綿綿細雨，仍澆不熄民眾的熱情。

崗山之眼是北高雄的熱門景點，去年開園後就吸引了77萬人入園爭睹登高攬勝，可惜周邊排水不佳，邊坡有局部土石滑落，市府在去年底封園整修兩個月，趁春節假期重新開園，果然初一就開紅盤，一早吸引逾千人排隊等候入園。

為了行銷崗山之眼美麗的風光，市府邀請藝人為形象代言人並拍攝MV，併同岡山區的景點，含岡山壽天宮、空軍航空教育展示館、皮影戲館及岡山老街等做整合行銷，在網路上有極高的點閱率。

上午9時不到，就有長長的人龍等著入園，有人是年假返鄉，也有人是到高雄走春，民眾不畏風雨，撐傘等候入園，希望太陽公公作美，讓陰雨天轉晴，才能遠眺山川美景。

崗山之眼鄰阿公店水庫，擁有最自然的鄉野風光，晴天能見度佳，登高攬勝可以遠眺北大武山；居高臨下，阿公店水庫的湖光美景、台灣海峽都能盡收眼底。

配合春節重新開園，市府有好康大放送，初一至初六每日前88名遊客免費入園，並發送限量棗子，讓民眾很驚喜。

崗山之眼空中廊道長88公尺，廊道距離地面逾20公尺。

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