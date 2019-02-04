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墾丁春節貴房價砍殺消費者？ 業者喊冤：淡旺季不能比

2019-02-04 16:29聯合報 記者潘欣中╱即時報導

農曆春節連假今天開始，近2年因遊客暴跌觀光業慘澹的屏東墾丁，午後湧入首波度假遊客，氣候溫暖的墾丁是避寒勝地，今年連假又長達9天，整體營業額勝過去年，旅宿業者形容是「寒冬中的春燕」；去年墾丁3家五星飯店年營收均創下歷年最低紀錄，有網友發現今年春節房價動輒上萬元，抨擊飯店趁訂房熱「砍殺」消費者，業者喊冤說，旺季房價不能拿來和淡季比。

受廉航興起、陸客持續下跌、國旅市場衰退等影響，南台灣度假盛地屏東墾丁觀光產業叫苦一片，不僅旅宿業陸繼傳出「下架」或轉租，墾丁地區3家五星級飯店去年營業均創下歷年新低；還好觀光局去年11月推出「暖冬遊」至12月，之後延長至1月，約拉抬二成住房率，3家飯店員工的年終獎金均較去年縮水，發放1至1.5個月不等。

今年春節連假長達9天，墾丁核心地區飯店和民宿除夕日和初一的住房率約八至九成，初二至初四多滿房，初五和初六約七至八成，核心區外的住房率也較去年好；墾丁一家星級飯店主管說，去年的住房持續下降，還好年底有交通部的暖冬旅遊補助，接下來台灣燈會在屏東，希望能延續墾丁旅遊熱潮，今年春節整體營業額較去年好，是好的開始。

有網友在網路po文指墾丁春節期間高檔飯店的日房價動輒上萬元，抨擊飯店趁著灸手可熱的春節訂房熱，用高價「砍殺」消費者，這就是為何墾丁遊客暴跌的原因之一；業者喊冤說，滿房的初二至初四，是全年最搶手且訂價最高的日子，不能拿淡季三至四折的促銷優惠價和其他假日相比，這是市場機制，舉世皆然。

氣候溫暖的屏東墾丁是避寒勝地，今年連假又長達9天，旅宿業整體營業額勝過去年，高檔...
氣候溫暖的屏東墾丁是避寒勝地，今年連假又長達9天，旅宿業整體營業額勝過去年，高檔飯店一晚上萬元房價，有人抨擊飯店趁春節訂房熱「砍殺」消費者。記者潘欣中／翻攝
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墾丁春節連假
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