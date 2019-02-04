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影／韓國瑜家年菜曝光 這些是他的最愛

2019-02-04 11:45聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市長韓國瑜一家傳已到東南亞旅遊，前幾天已提前吃完年菜，女兒韓冰說，奶奶拿手的糯米獅子頭、炸年糕和媽媽的蔥燒鯽魚、包水餃等菜色，是爸爸最愛。

韓國瑜從小年夜開始放年假6天，到初五才有公開行程，據了解，韓國瑜一家人昨小年夜到東南亞旅遊，前一天即先北上與韓國瑜母親吃完團圓年菜。

韓冰說，今年與爸媽、弟弟到奶奶家圍爐，妹妹韓青在國外念書，無法趕回來圍爐。她也公開韓家圍爐菜色，韓冰說，奶奶的拿手菜糯米獅子頭，還有媽媽做的象徵年年有魚的蔥燒鯽魚和包水餃等，都是爸爸最愛，甜點則是喜歡吃炸年糕，把甜年糕沾著太白粉炸。

被問到媽媽李佳芬手藝如何？韓冰笑說，「哪可能說不好？」但媽媽手藝確實不錯，還會燉雞湯給爸爸補身體。

韓國瑜上任後，每天奔波跑行程，李佳芬每周燉雞湯，找熟識的養雞場，確定雞隻來源有保障，並選不澀口的雞腿肉，再加黃耆、紅棗、人蔘等中藥材燉煮，連韓冰都說好喝。

韓國瑜過年前，也曾開直播教人做年菜，共做了美濃客家高麗菜封（花開富貴）、蔥嗆石斑魚（年年有餘）、高梁烏魚子（福壽雙全、多子多孫）、白玉蘿蔔糕（步步高升）、芥菜雞湯（苦盡甘來、萬象更新）等5道菜，並由網紅廚師ㄚ樺媽媽指導。

韓國瑜煮湯時不停攪拌，自嘲有強迫症，做菜時喜歡不斷攪動，而做美濃客家高麗菜封時，還自爆只要有客家菜，就可以一連吃2、3碗飯，非常下飯。

韓國瑜當時被問到過年有何計畫？他說只想跟靜靜的老烏龜一樣，好好休息、睡覺，練龜息大法去。韓國瑜做年菜直播短短半個多小時，就吸引1.2萬人同時觀看。

高市長韓國瑜（左）過年前曾直播教人做年菜。記者蔡孟妤／翻攝
高市長韓國瑜（左）過年前曾直播教人做年菜。記者蔡孟妤／翻攝
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韓國瑜韓冰年菜
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