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明明是冬天！ 高市出現首例本土登革熱 20多歲女性住院

2019-02-04 11:07聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市今天發布今年以來的首起本土登革熱確診病例，一名居住前鎮區20多歲女性，目前住院治療，病情穩定無生命危險，市府衛生局展開疫調採檢及環境消毒。

高雄市衛生局今表示，2月3日接獲今年全國首例本土登革熱確定病例，個案為20多歲女性，居住於高雄市前鎮區興邦里，於前鎮區瑞祥里彩券行工作，經疫調其活動地除住家與工作地點外，潛伏期曾至小港區順苓里支援其他彩券行2日且工作地鄰近鳳山。

該個案無特殊病史，過去也未曾罹患過登革熱，2月1日開始陸續出現發燒、頭痛至診所就醫，診斷為感冒，2月2日因症狀加劇至醫院就醫，經抽血登革熱NS1快篩檢驗結果陽性，通報疑似登革熱，經衛生單位隨即安排住院防蚊隔離，2月3日疾病管制署檢驗結果為PCR陽性、確診病毒型別為第2型。

衛生局表示，為釐清感染來源及防堵社區疫情擴散，針對居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，進行擴大疫調及採檢，初步疫調尚未發現發燒等具登革熱疑似症狀社區民眾，但針對個案居住及活動地周邊仍陸續擴大採血釐清感染來源。

衛生局指出，高市1月9日首位境外移入登革熱確診本國籍個案(感染地泰國)，與高市首例本土登革熱病例同為居住於前鎮區興邦里，2例病例居住地距離143公尺，確診病毒型別同為第2型，不排除境外移入次波傳染所致。

另1月30日診所通報之前鎮區鎮昌里境外移入菲律賓籍登革熱高度疑似病例(疑似感染地菲律賓)，與本土病例居住地距離195公尺，也住得很近。

為嚴防疫情擴大蔓延，高市府防疫團隊第一時間針對疫情發生里段執行孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，並由前鎮區、小港區、鳳山區級指揮中心、工務局、教育局及經發局等局處針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢作業。

衛生局表示，高雄市現為近年最高溫的冬天，目前東南亞國家登革熱疫情持續嚴峻、境外移入個案持續發生，此例登革熱本土案例為30年來僅見發生於疫情中斷後的2月份，顯見高雄市登革熱疫情緊張，籲市民應提高警覺，加強清除孳生源。

高雄市今天發布今年以來的首起本土登革熱確診病例，衛生局展開疫調採檢及環境消毒。圖...
高雄市今天發布今年以來的首起本土登革熱確診病例，衛生局展開疫調採檢及環境消毒。圖／高市府提供
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高雄市今天發布今年以來的首起本土登革熱確診病例，衛生局展開疫調採檢及環境消毒。圖...
高雄市今天發布今年以來的首起本土登革熱確診病例，衛生局展開疫調採檢及環境消毒。圖／高市府提供
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高雄市今天發布今年以來的首起本土登革熱確診病例，衛生局展開疫調採檢及環境消毒。圖／高市府提供
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高雄市今天發布今年以來的首起本土登革熱確診病例，衛生局展開疫調採檢及環境消毒。圖...
高雄市今天發布今年以來的首起本土登革熱確診病例，衛生局展開疫調採檢及環境消毒。圖／高市府提供
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登革熱疫情高雄市
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