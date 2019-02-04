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落山風生機 恆春半島有機農業悄悄形成

2019-02-04 10:59中央社 屏東縣4日電

恆春鎮農會有機胡麻加工廠今年將開始生產有機胡麻油，宣誓恆春有機半島誕生。圖為農糧...
恆春鎮農會有機胡麻加工廠今年將開始生產有機胡麻油，宣誓恆春有機半島誕生。圖為農糧署南區分署透過胡麻割捆機的示範觀摩會，推廣機械採收，相當省工。圖／農糧署南區分署提供 中央社
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當「墾丁化」被當作觀光負面代名詞衝擊恆春半島同時，半島過去10年累積的有機農業能量悄然成形，恆春鎮農會有機胡麻加工廠今年將開始生產有機胡麻油，宣誓恆春有機半島誕生。

恆春半島的洋蔥田是大家熟悉的畫面，然而半島洋蔥10多年前就面臨進口洋蔥、中部洋蔥種植面積擴大、農村人口老化等衝擊，價格不穩定，面積逐年萎縮；在萎縮的洋蔥田中，少數農民存留下來幾乎已凋零的恆春在地原生農產黑豆、胡麻、白玉小蘿蔔及有機龍水米以有機種植的方式逐年擴大成在地產業。

農糧署南區分署長姚志旺表示，目前擔任糖業協會董事長的曹啟鴻12年前擔任屏東縣長時，當時食安問題在國內萌芽，他發現恆春半島作物因落山風吹拂病蟲害少，於是政策打造恆春半島為有機半島。

姚志旺12年前是屏東縣政府的運銷科長，一路升至縣政府農業處副處長、處長，陪伴恆春鎮、滿州鄉農會等在地農會朝著曹啟鴻的有機半島目標邁進，姚志旺說，「前面幾年都是匐匍前進的狀態」。

這期間，曹啟鴻在屏東縣長任內推動青年返鄉務農的「燕南飛計畫」，與後來潘孟安上任後的「農業大學」不斷在為屏東友善農作技術培養人才；另一方面，墾丁國家公園管理處也推動結合在地生態和產業特色的生態旅遊，恆春龍水社區的有機米，成為恆春有機農產的領頭羊。

姚志旺表示，恆春半島包括獅子、枋山、車城、牡丹、恆春、滿州等6鄉鎮，因獨特封閉的地理環境和特有「落山風」，成為台灣少數沒有空汙問題的淨地，再加上境內沒有大型工廠汙染，是發展有機及友善農業極佳環境。

姚志旺說，屏東縣政府想推廣有機半島，但資源不夠，有機、友善設備、農機具和肥料補助都沒有籌碼，曹啟鴻擔任農委會主委後，有了農委會資源的挹注，再加上他到農糧署就職，以大糧倉計畫等，鼓勵農民種雜糧，補助農機具、鼓勵用集團產區概念解決缺工問題、由農會與農民契作、將農產加工升級及鋪設通路等，一步步邁向有機半島。

去年底，由農糧署補助的恆春鎮農會有機胡麻加工廠成立，今年就可以生產有機胡麻油，恆春鎮農會總幹事林順和雖然上任才2年多，但胡麻產業是他「生」出來的孩子，是他要重拾兒時恆春街頭胡麻飄香夢想的實現，在短短2年內能夠實現夢想，也是10多年來，恆春有機農業蘊釀的能量已經到位。

林順和表示，恆春半島是一個封閉型半島，沒有工業只有農業和觀光業，發展有機產業是個適當的地方，剛開始因有機產業複雜性不受一般農民接受，成果不是很理想，近年因食安越被重視，順勢把有機產業方向慢慢帶上來。

林順和說，恆春半島有機種植作物有水稻、黑豆、胡麻和蔬菜，還有今年將推廣的恆春在地特產小白玉蘿蔔及山葯等，都是恆春半島在地原生作物的復耕，希望透過潛移默化的教育推廣，把恆春未來農業導入有機化，形成恆春特色產業。

去年底才剛上任縣府教育處長的江國樑長期居住恆春鎮，擔任恆春屏南大學校長多年，1年半前在屏南大學設立3分半面積的有機農業基地，培植在地有機農業人才，江國樑表示，曹啟鴻10年前引進的有機農業專家一直陪伴著恆春人，有機半島已成為恆春人的目標，1年多來，有100多人在這塊基地學習有機種植。

友善、有機農作要有通路，近幾年農糧署大力輔導滿州鄉農會開發有機黑豆、有機黑豆醬油、有機蔭油膏、有機黑豆豆豉、有機黑豆豆漿等相關產品，繼而今年打響的第一炮是有機胡麻油將生產；屏東科技大學也為恆春的洋蔥開發洋蔥醬油及洋蔥拌麵、餅乾等加工品，林順和說，農會契作的有機洋蔥田面積在逐漸擴大中。

林順和表示，要用洋蔥醬油開發恆春滷肉飯等在地特色小吃，也要讓遊客來到恆春有伴手禮可以帶回去，要讓遊客到恆春半島吃的、拿的多是有機。

墾管處今年也開始和屏南大學合作推動友善耕作，處長李登志表示，這是墾管處多年來發展在地特色、推動生態旅遊的理念結合，希望打造從產地到餐桌是友善環境的地方觀光特色。

姚志旺指出，106年度恆春半島有機友善驗證面積為282.6公頃，107年截至11月底有機友善驗證面積達到668.2公頃，有機友善面積較去年大幅增加385.6公頃，增加2.36倍，再加上驗證中面積約70公頃，推廣成果非凡。

恆春半島滿州鄉的有機原生黑豆面積不斷拓展，近幾年農糧署也大力輔導滿州鄉農會開發有...
恆春半島滿州鄉的有機原生黑豆面積不斷拓展，近幾年農糧署也大力輔導滿州鄉農會開發有機黑豆、有機黑豆醬油、有機蔭油膏、有機黑豆豆豉、有機黑豆豆漿等相關產品。圖／農糧署南區分署提供 中央社
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屏東縣政府曹啟鴻
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