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墾丁春吶和春浪 將移師高雄

2019-02-03 23:09聯合報 記者潘欣中楊濡嘉／連線報導

「友善的狗」唱片公司去年延後到5月重返屏東墾丁舉辦「春浪」音樂節，票房不如預期。...
「友善的狗」唱片公司去年延後到5月重返屏東墾丁舉辦「春浪」音樂節，票房不如預期。 圖／聯合報系資料照片
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屏東墾丁引以為傲24年，最具代表性的「春天吶喊」和「春浪」兩大音樂節，受「韓流」影響，將出走到高雄舉辦，近年因接連的哄抬物價事件影響及陸客急凍，墾丁遊客暴跌呈現蕭條，如今兩大音樂節出走，對墾丁觀光無疑雪上加霜。

韓國瑜邀約 盼吸引更多年輕人到高雄

高雄市觀光局長潘恒旭昨天證實，在墾丁舉辦多年的「春吶」和「春浪」音樂會，今年都將移到高雄市舉辦，「春吶」預計5月初展開，「春浪」檔期尚未定；這是市長韓國瑜向2個音樂會主辦單位邀約，希望吸引更多年輕人到高雄，地點以旗津海邊優先；另從3月起，每月會在茄萣海邊或旗津海邊舉辦「滿月派對（Full moon party）」。

連辦24年的、被稱墾丁春天音樂季鼻祖的「春天吶喊」，為地下樂團與樂迷營造零距離的...
連辦24年的、被稱墾丁春天音樂季鼻祖的「春天吶喊」，為地下樂團與樂迷營造零距離的表演和互動舞台，去年移到滿州鄉樂迷蛻減，今年將移到高雄市舉辦。圖／聯合報系資料照片
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1995年4月初，愛玩音樂的2名美籍青年吉米Jimi和韋德Wade，和台灣樂團友人到墾丁海邊開演唱會，「春天吶喊」自此誕生，隨後全台各地音樂會四起；如今「春吶」及「春浪」音樂節出走，墾丁僅剩「夏都春宴」和「泡泡趴」撐場。

民宿業者吳啟明說，隨著墾丁遊客量逐年下跌，春天音樂季近年的規模也不斷萎縮，「春吶」移到滿州鄉後，樂迷數已連續4年呈現下跌，去年觀光業績慘澹程度，堪稱歷年之最，原期待今年音樂季能回溫，現在根本不用想了。

屏縣府：尊重選擇 樂團：有機會會回去

面對春吶及春浪出走，縣府交通旅遊處長黃國維說，墾丁春天音樂季性質是商業模式的售票音樂會，縣府尊重廠商的選擇；目前縣府聯手民間觀光團體，營造優質遊憩環境的墾丁品牌形象，去年底在恆春半島開辦結合地景、人文和環境特色的落山風藝術季、打造四重溪溫泉公園夢幻夜景，努力振興墾丁觀光。

吉米和韋德說，「春吶」音樂品牌已打出國際知名度，他們不計盈虧，即使近年受墾丁觀光衰退衝擊，購票樂迷逐年下降，面對租金、環境衝擊費等開支，仍咬牙苦撐；但回到現實面，為服務更多樂迷和樂團，今年決定移到高雄，時間排定5月3至5日，主要是高雄交通方便且開支降低，但未來若有機會，還是會回墾丁。

墾丁音樂會
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