親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雞蛋荒零售市場亂喊價如血壓般飆升 史上最貴雞蛋

墾丁春吶、春浪投奔高雄 墾丁音樂季搖搖欲墜

2019-02-03 17:04聯合報 記者潘欣中╱即時報導

去年墾丁春天音樂季在南灣的「泡泡趴」，票房也受觀光衰退影響；上月向墾管處申請墾丁...
去年墾丁春天音樂季在南灣的「泡泡趴」，票房也受觀光衰退影響；上月向墾管處申請墾丁大灣遊憩區未過關，正和墾丁福華洽談場地租用。 記者潘欣中／攝影
分享
屏東墾丁觀光業這幾年因遊客暴跌呈現蕭條，向來是墾丁指標性經濟活動的墾丁春天音樂季， 最具代表性的「春天吶喊」和「春浪」音樂節被「韓流」帶到高雄，「出走」消息對當地觀光旅宿業如潑上冷水；墾管處和縣府都尊重業者的市場選擇，強調致力營造優質遊憩環境的墾丁品牌；民間觀光團體以搖搖欲墜形容墾丁音樂季，建議比照新北市貢寮海洋音樂祭由官方主辦。

墾管處有關主管說，為不讓售票音樂派對破壞國家公園生態與環境且有效管理，12年前訂出墾丁春天音樂季活動審核辦法，提供遊憩區場地供民間租借或飯店在館內合法使用，基於使用者付費原則，廠商要繳15萬元環境衝擊費，在經濟發展和生態保育達成雙贏，商業性音樂售票活動，廠家依市場機制選擇離開，只有尊重。

墾丁春天音樂季2大指標性音樂會今年將「出走」到高雄，墾丁旅宿業者用「潑了桶冷水」形容目前的心境；民宿業者吳啟明說，隨著墾丁遊客量逐年下跌，春天音樂季近年規模也不斷萎縮，「春吶」移到滿州鄉後，僅剩「夏都春宴」及南灣「泡泡趴」，樂迷數已連續4年呈現下跌，去年觀光業績的慘澹程度，堪稱歷年之最，原期待今年音樂季能回溫，現在根本不用想了。

「墾丁春天音樂季這塊好不容易搭起的金字招牌，現在已搖搖欲墜，千萬不能讓它倒下！」屏東縣觀光協會、恆春半島觀光產業策略聯盟等民間團體，建議縣府比照新北市政府主辦貢寮國際海洋音樂祭的模式，重新擦亮這塊活絡地方經濟的招牌；觀光產業策略聯盟總幹事吳炫東說，墾丁春天音樂季已和墾丁已劃上等號，真得不能讓它倒下，官方更不能任由自生自滅。

縣府交通旅遊處長黃國維說，墾丁春天音樂季性質是商業模式的售票音樂會，有隨經濟起伏和遊客變化的市場機制，縣府尊重廠商的選擇，目前未有主辦規畫；在墾丁遊客下滑之際，縣府聯手民間觀光團體，營造優質遊憩環境的墾丁品牌形象，去年底在恆春半島開辦結合地景、人文和環境特色的落山風藝術季、打造四重溪溫泉公園夢幻夜景，做好準備迎向未來。

連辦24年的、被稱墾丁春天音樂季鼻祖的「春天吶喊」，為地下樂團與樂迷營造零距離的...
連辦24年的、被稱墾丁春天音樂季鼻祖的「春天吶喊」，為地下樂團與樂迷營造零距離的表演和互動舞台，去年移到滿州鄉樂迷稀稀落落，今年將追隨「韓流」移到高雄市舉辦。圖／本報資料照
分享

墾丁經濟
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39

春節大家往中南部跑 這張圖能看到空品狀況

2019-02-03 13:02

高雄看「韓流」先查空品預報 過敏族走春請準備口罩

2019-02-03 12:35

張琍敏「崗山之眼」MV 24小時近8萬觀看次數

2019-02-03 00:22

金門鄉親「回家」團圓 縣長接機

2019-02-03 00:15

遊高雄 公有停車場免收費

2019-02-02 23:07

春節開車到高雄 路邊停車格4天免費 民營有每小時100元

2019-02-02 23:02

「陳小米」從浪浪變網紅 陳其邁用行動關懷流浪動物

2019-02-02 22:47

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

一手設計精密刀具一手揮灑油彩畫刀 何宗烈開創作個展

2019-02-02 18:10

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22

一年又一年種子舞團開花結果 跨國舞者來台交流

2019-02-02 15:51

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

拜託惡臭不要來 屏環局查獲7家畜牧場違規

2019-02-02 15:14

帥哥處長敷面膜 敷龍膽石斑還是野薑花隨你挑

2019-02-02 14:42

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

全國創意花燈競賽燈王 賣菜郎偕米魯賀春

2019-02-02 12:25

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

高雄出現首例腸病毒71型併發重症 春節莫輕忽防治

2019-02-02 09:36

雲、台交流 佛陀紀念館筆會

2019-02-01 23:28

仁壽醫院修繕 老屋重返榮耀

2019-02-01 23:25

屏東職人町開張 青創新基地

2019-02-01 23:16

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

小三通旅客雖成長 金門縣府推留客計畫

2019-02-01 18:18

屏東台糖街封街慶新年 逛街聽歌賞花燈

2019-02-01 15:14

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

岡山首件老屋活化 穀友仁壽醫院蛻變迎新春

2019-02-01 13:49

影／韓國瑜人氣旺 民眾領紅包大排長龍

2019-02-01 13:49

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

高醫團隊進駐台東大武衛生所 品質醫學中心等級

2019-02-01 12:29

出去賣貨了！韓國瑜上任首出訪 2月星馬行銷農漁產

2019-02-01 11:53

簡天佑「漂泊的旅程」畫展 紀錄高雄拆船業興衰

2019-02-01 11:21

韓粉高市府排長龍 就為韓國瑜小紅包

2019-02-01 10:12
看更多

熱門文章

影／神力女超人許淑華月曆美腿逆天 隱藏版海報更閃

2019-02-02 22:03

美呆了！台南鹽水月津港燈節啟燈秀超驚豔

2019-02-02 19:53

捕獲2條巨大午仔魚賺3萬元 如同中樂透

2019-02-03 08:29

張琍敏「崗山之眼」MV 24小時近8萬觀看次數

2019-02-03 00:22

「那個魚」外酥內軟真好吃 春節到嘉義東石嘗鮮

2019-02-03 08:28

北港武德宮邀80名天師府道眾 為地藏王菩薩安座

2019-02-02 18:42

影／街友宴續辦掏腰包百萬 79歲「刈包吉」：我要辦下去

2019-02-03 11:18

過年不想廢在家？網友最想出國渡假的十大地區

2019-02-03 07:55

淡海輕軌收費 首個假日「人進來」

2019-02-03 00:08

影／張麗善高鐵站親迎鄉親「回家」 民眾又驚又喜

2019-02-03 13:01

促請韓國瑜選總統 退休校長春聯表心意

2019-02-03 11:16

「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39

春節開車到高雄 路邊停車格4天免費 民營有每小時100元

2019-02-02 23:02

中宮廷劇毒太深？ 他們家族吃飯要翻牌

2019-02-03 08:14

佛館「光照大千」今晚試燈 短短300秒氣象萬千

2019-02-02 21:00

「一碗麵」故事走過12年 魏家5兄妹為家齊心打拚

2019-02-03 17:19

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

「陳小米」從浪浪變網紅 陳其邁用行動關懷流浪動物

2019-02-02 22:47

喜迎金豬年添福氣 花在彰化5日晚上溪州公園登場

2019-02-03 08:24

春節出遊防塞車掃興 十大觀光區替代景點在這

2019-02-03 10:27

花海爭豔迎春 過年不怕無聊

2019-02-02 23:06

除夕圍爐是奢侈的夢 老五老基金會溫暖獨居老人

2019-02-02 19:40

雲縣斗六花燈展 市長穿200公斤重「變形金剛」迎新春

2019-02-02 22:00

另類「車神」 老董新春展2萬餘輛迴力車

2019-02-03 11:18

東野圭吾作品 連4年蟬聯北市圖借閱冠軍

2019-02-02 19:23

「笑倒萬里長城」？ 白河旅遊業者創新玩法迎新春

2019-02-03 15:13

老兵凋零 「大我新舍」剩200多退員

2019-02-02 23:53

土地公占用台鐵地 獲允購地解套

2019-02-02 23:22

關心弱勢掏腰包買彩券 鄭文燦刮3000中100

2019-02-03 14:59

一手設計精密刀具一手揮灑油彩畫刀 何宗烈開創作個展

2019-02-02 18:10

佛光山「光照大千」試燈 300秒煙火放15晚

2019-02-02 23:20

百籽千尋 看世界最大最小種子

2019-02-02 23:01

高雄看「韓流」先查空品預報 過敏族走春請準備口罩

2019-02-03 12:35

墾丁春吶、春浪投奔高雄 墾丁音樂季搖搖欲墜

2019-02-03 17:04

遊高雄 公有停車場免收費

2019-02-02 23:07

影／米堤大飯店總經理李麗裕 除夕前回鄉辦愛心餐會

2019-02-03 14:52

春節賞花追櫻姿 北部粉紅春意鬧

2019-02-03 00:06

傳承溪口國中的踢毽子榮光 學校主任籌拍紀錄片

2019-02-03 07:55

台南鹽水月津港點燈 邀民眾隨光呼吸

2019-02-02 23:15

春節大家往中南部跑 這張圖能看到空品狀況

2019-02-03 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top