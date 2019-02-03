墾丁春吶、春浪投奔高雄 墾丁音樂季搖搖欲墜

2019-02-03 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



去年墾丁春天音樂季在南灣的「泡泡趴」，票房也受觀光衰退影響；上月向墾管處申請墾丁大灣遊憩區未過關，正和墾丁福華洽談場地租用。 記者潘欣中／攝影 分享 facebook 屏東墾丁觀光業這幾年因遊客暴跌呈現蕭條，向來是墾丁指標性經濟活動的墾丁春天音樂季， 最具代表性的「春天吶喊」和「春浪」音樂節被「韓流」帶到高雄，「出走」消息對當地觀光旅宿業如潑上冷水；墾管處和縣府都尊重業者的市場選擇，強調致力營造優質遊憩環境的墾丁品牌；民間觀光團體以搖搖欲墜形容墾丁音樂季，建議比照新北市貢寮海洋音樂祭由官方主辦。

墾管處有關主管說，為不讓售票音樂派對破壞國家公園生態與環境且有效管理，12年前訂出墾丁春天音樂季活動審核辦法，提供遊憩區場地供民間租借或飯店在館內合法使用，基於使用者付費原則，廠商要繳15萬元環境衝擊費，在經濟發展和生態保育達成雙贏，商業性音樂售票活動，廠家依市場機制選擇離開，只有尊重。

墾丁春天音樂季2大指標性音樂會今年將「出走」到高雄，墾丁旅宿業者用「潑了桶冷水」形容目前的心境；民宿業者吳啟明說，隨著墾丁遊客量逐年下跌，春天音樂季近年規模也不斷萎縮，「春吶」移到滿州鄉後，僅剩「夏都春宴」及南灣「泡泡趴」，樂迷數已連續4年呈現下跌，去年觀光業績的慘澹程度，堪稱歷年之最，原期待今年音樂季能回溫，現在根本不用想了。

「墾丁春天音樂季這塊好不容易搭起的金字招牌，現在已搖搖欲墜，千萬不能讓它倒下！」屏東縣觀光協會、恆春半島觀光產業策略聯盟等民間團體，建議縣府比照新北市政府主辦貢寮國際海洋音樂祭的模式，重新擦亮這塊活絡地方經濟的招牌；觀光產業策略聯盟總幹事吳炫東說，墾丁春天音樂季已和墾丁已劃上等號，真得不能讓它倒下，官方更不能任由自生自滅。