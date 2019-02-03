「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



每年4月初的墾丁春天音樂季，是帶動墾丁經濟的指標性活動，在恆春半島有24年歷史、最具代表性的「春天吶喊」和歌手演唱會型態的「春浪」音樂節，在農曆年前拋出移往高雄市舉辦的震撼彈，墾丁僅剩「夏都春宴」和「泡泡趴」撐場；2大音樂會選擇「出走」，業者不諱言墾丁旅遊消費低迷不振，票房受衝擊，「韓流」的吸客魅力難擋。

高雄市觀光局長潘恒旭證實，在墾丁舉辦多年的「春吶」和「春浪」音樂會，今年都將移到高雄市舉辦，「春吶」預計5月初展開，「春浪」檔期尚未定；這是市長韓國瑜向2個音樂會主辦單位邀約，希望吸引更多年輕人到高雄，地點以旗津海邊優先；另從3月起，每月會在茄萣海邊或旗津海邊舉辦「滿月派對（Full moon party）」。

1995年4月初，愛玩音樂的2名美籍青年吉米Jimi和韋德Wade，和台灣樂團友人到墾丁海邊開演唱會，以「遠離壓力、慵懶、貼近自然」為主軸的「春天吶喊」自此誕生，也掀起4月「春吶熱」；因搶搭順風車的音樂會四起，墾管處為規範管理，12年前開辦墾丁春天音樂季，以地下樂團發表創作音樂的「春吶」和大咖歌手演唱會的「春浪」是兩大主角，之後電音派對型態的「夏都春宴」和「泡泡趴」陸續加入。

墾丁春天音樂季過去全盛時期，每天湧入數萬朝聖和感受氛圍的遊客，墾丁入夜後宛如座音樂不夜城，曾被譽為南台灣流行音樂年度盛事，但4年前隨著遊客量暴跌，票房也受衝擊，「春吶」去年移到滿州小墾丁度假村，「春浪」前年出走，去年延到5月，墾管處今年排定首度開放大灣遊憩區，「夏都春宴」通過，申請大灣未過關的「泡泡趴」，正和墾丁福華洽談場地租用。