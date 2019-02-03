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「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39聯合報 記者潘欣中╱即時報導

每年4月初的墾丁春天音樂季，是帶動墾丁經濟的指標性活動，在恆春半島有24年歷史、最具代表性的「春天吶喊」和歌手演唱會型態的「春浪」音樂節，在農曆年前拋出移往高雄市舉辦的震撼彈，墾丁僅剩「夏都春宴」和「泡泡趴」撐場；2大音樂會選擇「出走」，業者不諱言墾丁旅遊消費低迷不振，票房受衝擊，「韓流」的吸客魅力難擋。

高雄市觀光局長潘恒旭證實，在墾丁舉辦多年的「春吶」和「春浪」音樂會，今年都將移到高雄市舉辦，「春吶」預計5月初展開，「春浪」檔期尚未定；這是市長韓國瑜向2個音樂會主辦單位邀約，希望吸引更多年輕人到高雄，地點以旗津海邊優先；另從3月起，每月會在茄萣海邊或旗津海邊舉辦「滿月派對（Full moon party）」。

1995年4月初，愛玩音樂的2名美籍青年吉米Jimi和韋德Wade，和台灣樂團友人到墾丁海邊開演唱會，以「遠離壓力、慵懶、貼近自然」為主軸的「春天吶喊」自此誕生，也掀起4月「春吶熱」；因搶搭順風車的音樂會四起，墾管處為規範管理，12年前開辦墾丁春天音樂季，以地下樂團發表創作音樂的「春吶」和大咖歌手演唱會的「春浪」是兩大主角，之後電音派對型態的「夏都春宴」和「泡泡趴」陸續加入。

墾丁春天音樂季過去全盛時期，每天湧入數萬朝聖和感受氛圍的遊客，墾丁入夜後宛如座音樂不夜城，曾被譽為南台灣流行音樂年度盛事，但4年前隨著遊客量暴跌，票房也受衝擊，「春吶」去年移到滿州小墾丁度假村，「春浪」前年出走，去年延到5月，墾管處今年排定首度開放大灣遊憩區，「夏都春宴」通過，申請大灣未過關的「泡泡趴」，正和墾丁福華洽談場地租用。

「首度離開發源地，心情百般不捨！」吉米和韋德說，「春吶」音樂品牌已打出國際知名度，他們不計盈虧維繫，即使近年受墾丁觀光衰退衝擊，購票樂迷逐年下降，還有租金、環境衝擊費等開支，仍咬牙苦撐；但回到現實面，為服務更多樂迷和樂團，今年決定移到高雄，時間排定5月3至5日，主要是交通方便且開支降低，未來有機會還是會回墾丁。一路相挺的「春吶迷」感嘆，「少了『春吶』的墾丁春天音樂季，這塊金字招牌已褪色！」

友善的狗唱片公司去年延後到5月重返墾丁舉辦「春浪」音樂節，票房不如預期。圖／本報...
友善的狗唱片公司去年延後到5月重返墾丁舉辦「春浪」音樂節，票房不如預期。圖／本報資料照
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在屏東恆春半島連辦24年的「春天吶喊」音樂祭，為地下樂團與樂迷營造零距離的表演和...
在屏東恆春半島連辦24年的「春天吶喊」音樂祭，為地下樂團與樂迷營造零距離的表演和互動舞台，今年將出走移到高雄市舉辦。圖／本報資料照
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去年墾丁春天音樂季在南灣的「泡泡趴」，票房也受觀光衰退影響；上月申請墾丁大灣遊憩...
去年墾丁春天音樂季在南灣的「泡泡趴」，票房也受觀光衰退影響；上月申請墾丁大灣遊憩區未過關的，正和墾丁福華洽談場地租用。 記者潘欣中／攝影
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美籍吉米Jimi（右）和韋德Wade在屏東恆春半島連辦24年「春天吶喊」音樂祭，...
美籍吉米Jimi（右）和韋德Wade在屏東恆春半島連辦24年「春天吶喊」音樂祭，去年從鵝鑾鼻移到鄰近的滿州鄉，今年首度離開恆春半島移到高雄，心情有百般不捨。記者潘欣中／攝影
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墾丁音樂會
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