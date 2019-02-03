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春節大家往中南部跑 這張圖能看到空品狀況

2019-02-03 13:02聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

過年期間很多人都往中、南部跑，根據環保署與氣象局的資料顯示，即日起到7號初三，中南部的空氣品質都不是太好，從「橘色提醒（對敏感族群不健康）」到「紅色警示（對所有族群不健康）」範圍，提醒大家春節期間避免燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，出遊亦請多搭乘大眾運輸交通工具，共同維護空品。

環保署表示，今天高壓東移，風向轉為偏東南風至西南風，導致南部地區風場偏西南風，擴散條件好轉，汙染物濃度下降，空氣品質逐漸由橘色提醒轉為普通等級；由於吹西南風，中部以北位於下風處，風速較弱，污染物濃度易累積，空氣品質多為橘色等級，局部地區短時間達紅色警示等級。

依早上9時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、澎湖多為「普通」等級；北部、中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，但下午會轉高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏空品區段短時間達橘色提醒，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，北部及中部空品區局部短時間可能達紅色警示等級。

環保署表示，未來一週，除夕及初一(4至5日)鋒面通過及東北季風增強，可能伴隨輕微境外汙染物南下影響臺灣，其影響程度視降雨強度而定；初二至初三(6至7日)東北季風減弱，中南部地區風速轉弱，擴散條件不佳，汙染物易累積。

同時明天及7日西半部地區易有局部霧及低雲影響能見度。

網友傳送台南市左鎮區二寮今早美麗的晨曦，但可以看到台南市區籠罩薄霧，空品不佳。圖...
網友傳送台南市左鎮區二寮今早美麗的晨曦，但可以看到台南市區籠罩薄霧，空品不佳。圖／網友提供
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環保署公布今早的空品狀況。圖／取自環保署
環保署公布今早的空品狀況。圖／取自環保署
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環保署公布今早的空品狀況。圖／取自環保署
環保署公布今早的空品狀況。圖／取自環保署
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網友傳送台南市左鎮區二寮今早美麗的晨曦，但可以看到台南市區籠罩薄霧，空品不佳。圖...
網友傳送台南市左鎮區二寮今早美麗的晨曦，但可以看到台南市區籠罩薄霧，空品不佳。圖／網友提供
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空氣品質環保署澎湖
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