林壽山立體雕塑藝術個展 觀眾摸金豬招財送喜

2019-02-03 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



雕塑家林壽山立體雕塑藝術個展「後現代立體藝術的能量場域」，即日起至2月12日在高雄市文化中心至真堂三館展出。林壽山在雕塑世界耕耘40多年，基本功扎實，嘗試無數創作材質，作品從寫實到抽象，散發極簡後現代色調。

林壽山舉辦多次個展，獲獎無數，並在2002年、2004年入選有三百年歷史的法國官辦法國藝術家沙龍，更讓台灣的雕塑藝術，在國際上獲得重視。

現場展出的「融合」系列，是最新作品。林壽山將雕塑作品和周遭空間做了內與外的「融合」，使作品量體有一體化的動感。他表示，結合觀察與想像，雕塑作品像是將自身體驗置於真實與非真實之間的灰色地帶，很多雕塑作品的表面，利用黏答答、糊化下滴的形體來表現，營造出視覺上的層次美感，也寓意「人與自然分界未定的狀態」。

林壽山認為，「融合」對人體是非常重要的，人類細胞的粒線體融合了，才能修復人體衰老和生病；而網路的「融合」，才能使全世界網絡能無遠弗屆。所以他將傳統的雕塑量體做了「融合」，把雕塑轉換為科技寓意般的造型。