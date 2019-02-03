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林壽山立體雕塑藝術個展 觀眾摸金豬招財送喜

2019-02-03 08:24聯合報 記者徐如宜╱即時報導

雕塑家林壽山立體雕塑藝術個展「後現代立體藝術的能量場域」，即日起至2月12日在高雄市文化中心至真堂三館展出。林壽山在雕塑世界耕耘40多年，基本功扎實，嘗試無數創作材質，作品從寫實到抽象，散發極簡後現代色調。

林壽山舉辦多次個展，獲獎無數，並在2002年、2004年入選有三百年歷史的法國官辦法國藝術家沙龍，更讓台灣的雕塑藝術，在國際上獲得重視。

現場展出的「融合」系列，是最新作品。林壽山將雕塑作品和周遭空間做了內與外的「融合」，使作品量體有一體化的動感。他表示，結合觀察與想像，雕塑作品像是將自身體驗置於真實與非真實之間的灰色地帶，很多雕塑作品的表面，利用黏答答、糊化下滴的形體來表現，營造出視覺上的層次美感，也寓意「人與自然分界未定的狀態」。

林壽山認為，「融合」對人體是非常重要的，人類細胞的粒線體融合了，才能修復人體衰老和生病；而網路的「融合」，才能使全世界網絡能無遠弗屆。所以他將傳統的雕塑量體做了「融合」，把雕塑轉換為科技寓意般的造型。

今年是生肖豬年，林壽山也特別雕塑「金豬獻瑞扭轉乾坤」。他表示，豬乃財富的象徵，閩南語俗話說 「摸豬頭起大樓，摸豬嘴大富貴，摸豬尾存傢伙」，都是好彩頭。參觀者可以來展場摸金豬招財氣，繞牛寶扭轉乾坤，招來福運。

雕塑家林壽山與作品「融合」系列，運用量體表面糊化融化的表現手法，營造視覺上的層次...
雕塑家林壽山與作品「融合」系列，運用量體表面糊化融化的表現手法，營造視覺上的層次美感。記者徐如宜／攝影
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林壽山立體雕塑藝術個展「後現代立體藝術的能量場域」，在高雄市文化中心至真堂三館展...
林壽山立體雕塑藝術個展「後現代立體藝術的能量場域」，在高雄市文化中心至真堂三館展出。記者徐如宜／攝影
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雕塑家林壽山的作品「金豬獻瑞」，他一手摸頭、一手摸嘴，因為俗話說「摸豬頭起大樓，...
雕塑家林壽山的作品「金豬獻瑞」，他一手摸頭、一手摸嘴，因為俗話說「摸豬頭起大樓，摸豬嘴大富貴」。記者徐如宜／攝影
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雕塑家林壽山的作品「金豬獻瑞」，他一手摸頭、一手摸嘴，因為俗話說「摸豬頭起大樓，...
雕塑家林壽山的作品「金豬獻瑞」，他一手摸頭、一手摸嘴，因為俗話說「摸豬頭起大樓，摸豬嘴大富貴」。記者徐如宜／攝影
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