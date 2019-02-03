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張琍敏「崗山之眼」MV 24小時近8萬觀看次數

2019-02-03 00:22聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

知名藝人張琍敏代言高雄市「崗山之眼」空中迴廊，拍攝影片，在歌曲「再說一 聲愛我」中盡展崗山之眼之美，更帶出岡山特色景觀、小吃、人文景點。影片2月1日放上YouTube後，褒貶都有，但到2 日晚上，24小時的點看次數逾7萬8000。

張琍敏在MV中用心為崗山之眼宣傳，換穿3套衣服，在「崗山之眼」上走動拍攝，讓大家欣賞崗山之眼的全景、夜景、俯瞰周圍山林水庫田園的景致。

隨著歌曲，陸續出現捷運南岡山站、泥火山、月世界地景公園、多種岡山特色小吃、皮影戲博物館、岡山豆瓣醬製廠、航空教育展示館、花季飯店冷泉、阿公店森林公園、台灣滷味博物館、岡山壽天宮、石頭廟、大崗山超峰寺等。

MV.公開不到24小時，觀看逾7萬次，將近300則留言，按讚的920多次，按「不讚」的有970多次。有人稱讚張琍敏和以前一樣漂亮，有外國人很喜歡這種有台灣特色的影片，也有人看出是主打銀髮族休閒之旅的宣傳影片，曲和景很適合。

但持負面評價的認為歌曲和景不是很搭，感覺是N年前已沒有版權的卡拉ok，另有人建議歌曲比較適合旗山老街。

高雄市長韓國瑜表示所有觀光客分年齡層，高雄市到目前為止的觀光行銷設計，是針對400萬退休人士所規畫，希望大家用正面能量來看事情。

此MV的ＹouTube連結：https://m.youtube.com/watch?v=eOwDQsg-Hf4#

知名藝人張琍敏為高雄市「崗山之眼」拍的宣傳影片，上傳YouTube之後，24小時...
知名藝人張琍敏為高雄市「崗山之眼」拍的宣傳影片，上傳YouTube之後，24小時觀看次數逾7萬。圖／翻攝YouＴube「『崗山之眼』MV搶先看」畫面
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