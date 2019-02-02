春節開車到高雄 路邊停車格4天免費 民營有每小時100元

2019-02-02 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任一個多月，吸引國內外許多遊客到高雄旅遊，春節假期，韓國瑜預估可能有百萬人次到高雄參觀遊玩。如果開車到高雄，要注意高雄市交通局提供的資訊。

高雄市交通局方便汽車族停車，除夕（4日）到大年初三（7日），路邊停車格及未委外經營的路外停車場都免收停車費，立體停車場和委外經營的公有停車場照平時收費。

至於交民營停車場，年節期間多調漲，熱鬧的商圈還有每半小時50元（即一小時100元）、每半小時40元的收費，遊客要看清楚現場的收費公告。

交通局表示，市中心12個行政區、59處民營停車場，收費多調漲，調整費率的訊息公告在高雄市政府和交通局網站的「最新消息區」。

調漲的民營停車場，春節收費以每半小時25元最多，也有每半小時30元的，部分停車場有上限，即全天停車有收費上限，從80元到300元都有，超過時限的一律收上限的費用。商圈多的新興區有民營停車場每半小時收40元，靠近新崛江商圈有停車場每半小時收費50元、且無上限。