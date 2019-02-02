親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／酒駕奪2命女騎士倖存 謝小黃司機讓她看見社會溫暖

春節開車到高雄 路邊停車格4天免費 民營有每小時100元

2019-02-02 23:02聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜上任一個多月，吸引國內外許多遊客到高雄旅遊，春節假期，韓國瑜預估可能有百萬人次到高雄參觀遊玩。如果開車到高雄，要注意高雄市交通局提供的資訊。

高雄市交通局方便汽車族停車，除夕（4日）到大年初三（7日），路邊停車格及未委外經營的路外停車場都免收停車費，立體停車場和委外經營的公有停車場照平時收費。

至於交民營停車場，年節期間多調漲，熱鬧的商圈還有每半小時50元（即一小時100元）、每半小時40元的收費，遊客要看清楚現場的收費公告。

交通局表示，市中心12個行政區、59處民營停車場，收費多調漲，調整費率的訊息公告在高雄市政府和交通局網站的「最新消息區」。

調漲的民營停車場，春節收費以每半小時25元最多，也有每半小時30元的，部分停車場有上限，即全天停車有收費上限，從80元到300元都有，超過時限的一律收上限的費用。商圈多的新興區有民營停車場每半小時收40元，靠近新崛江商圈有停車場每半小時收費50元、且無上限。

為免找車位之苦，韓國瑜和高雄市交通局都呼籲民眾多搭大眾運輪工具，如捷運、公車、輕軌等，搭公車可參考iBus APP。

沒有委外經營的公有停車場春節期間4天免收停車費。記者楊濡嘉／攝影
沒有委外經營的公有停車場春節期間4天免收停車費。記者楊濡嘉／攝影
分享

停車場韓國瑜高雄市
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

佛館「光照大千」今晚試燈 短短300秒氣象萬千

2019-02-02 21:00

「陳小米」從浪浪變網紅 陳其邁用行動關懷流浪動物

2019-02-02 22:47

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

一手設計精密刀具一手揮灑油彩畫刀 何宗烈開創作個展

2019-02-02 18:10

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22

一年又一年種子舞團開花結果 跨國舞者來台交流

2019-02-02 15:51

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

拜託惡臭不要來 屏環局查獲7家畜牧場違規

2019-02-02 15:14

帥哥處長敷面膜 敷龍膽石斑還是野薑花隨你挑

2019-02-02 14:42

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

全國創意花燈競賽燈王 賣菜郎偕米魯賀春

2019-02-02 12:25

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

高雄出現首例腸病毒71型併發重症 春節莫輕忽防治

2019-02-02 09:36

雲、台交流 佛陀紀念館筆會

2019-02-01 23:28

仁壽醫院修繕 老屋重返榮耀

2019-02-01 23:25

屏東職人町開張 青創新基地

2019-02-01 23:16

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

小三通旅客雖成長 金門縣府推留客計畫

2019-02-01 18:18

屏東台糖街封街慶新年 逛街聽歌賞花燈

2019-02-01 15:14

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

岡山首件老屋活化 穀友仁壽醫院蛻變迎新春

2019-02-01 13:49

影／韓國瑜人氣旺 民眾領紅包大排長龍

2019-02-01 13:49

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

高醫團隊進駐台東大武衛生所 品質醫學中心等級

2019-02-01 12:29

出去賣貨了！韓國瑜上任首出訪 2月星馬行銷農漁產

2019-02-01 11:53

簡天佑「漂泊的旅程」畫展 紀錄高雄拆船業興衰

2019-02-01 11:21

韓粉高市府排長龍 就為韓國瑜小紅包

2019-02-01 10:12

住院院長杜元坤出書 分享30年行醫

2019-01-31 23:50

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

所長的加料大蒜水餃 警抽中新年不上班

2019-02-02 14:15

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

影／神力女超人許淑華月曆美腿逆天 隱藏版海報更閃

2019-02-02 22:03

福和客運1550、1558路線 交通部准泰樂客運接手

2019-02-02 13:55

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

美呆了！台南鹽水月津港燈節啟燈秀超驚豔

2019-02-02 19:53

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

影╱紫南宮春節每天湧入10萬人 只需30名志工全靠這招

2019-02-02 10:45

北港武德宮邀80名天師府道眾 為地藏王菩薩安座

2019-02-02 18:42

北市增3處古蹟 2處歷史建築

2019-02-01 23:13

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

影／朱立倫桃園龍元宮發紅包袋 強調團結拚經濟

2019-02-02 10:55

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

佛館「光照大千」今晚試燈 短短300秒氣象萬千

2019-02-02 21:00

仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24

台東返鄉列車 饒慶鈴北上發紅包袋

2019-02-02 10:35

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22

陽明山櫻花漸開 仰德大道春節連假彈性交管

2019-02-02 12:27

台中700公尺年貨大街！盧秀燕發1688份小紅包

2019-02-02 15:27

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

全國創意花燈競賽燈王 賣菜郎偕米魯賀春

2019-02-02 12:25

春節9天連假起跑！台中花博僅除夕休園

2019-02-02 11:22

銀髮族社區開設烘焙坊 退休麵包師傅回鄉貢獻

2019-02-02 13:23

放棄台灣燈會…彰縣府：財政困難 魏明谷：可募款

2019-02-01 23:27

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39

九族櫻花祭開始 穿浴衣搭人力車賞櫻體驗東洋風情

2019-02-02 15:42

歐洲進口女裝全部1折 新北執行署跳樓大拍賣

2019-02-02 17:20

美食新天地／客家早餐buffet 45道菜天天換

2019-02-01 23:58

冷氣冰箱舊換新 領補助省電費

2019-02-01 23:29

超速、事故減少！科技執法 北市隧道將跟進

2019-02-01 23:54

過期吐司、壞鞋通通捐 社福團體忙昏頭

2019-02-02 08:02

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

一例一休衝擊 中途之家少收11園生

2019-02-01 23:30

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

應徵助人工作 當「小流氓的父親」20年無悔

2019-02-01 23:35

吃過牛奶果？營造老闆用蓋房子理念種水果

2019-02-02 15:20

帥哥處長敷面膜 敷龍膽石斑還是野薑花隨你挑

2019-02-02 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top