佛館「光照大千」今晚試燈 短短300秒氣象萬千

2019-02-02 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



佛光山佛陀紀念館農曆新春舉辦長達一個月的平安燈法會，其中最受矚目的「光照大千」活動將連推15晚，每晚施放300秒的煙火秀，搭配光影點亮夜空，帶大家為新春祈願。

「光照大千」祈福活動是佛陀紀念館平安燈法會的重頭戲，今晚7點首度試證，成佛大道兩側兩側8座寶塔及佛光大佛上方，煙火齊放，時間長達300秒，炫麗無比，震撼人心。

佛陀紀念館長如常法師表示，今年「光照大千」煙火秀，全長9分鐘，有300秒的煙火，整個主題呼應韓國瑜「人要進來，貨要出得去，高雄發大財」的心願，佛館也希望人進得來，「平安幸福照五洲」。

她說，來佛館的民眾，可看到星雲大師新春祈願文在炫麗的光影與煙火交織中，乘載著大家的新年新願，上達天聽。內容中也聽得到高雄港汽笛聲，象徵著「快樂起航」，新年新希望。

高雄佛光山2019年春節平安燈法會，將自大年初一到3月6日展開一個月，除每晚7點的「光照大千祈福活動暨提燈大會」，今年在成佛大道也懸掛5000個來自全台的手繪燈籠，與光影煙火相映。

今年佛館布置的5000顆燈籠，來自台中以南各小學，還有台南嘉義及高屏地區各級學校師生共同響應，大家集體創作而成，繽紛多彩，十分吸睛。

如常法師表示，台灣經濟正要起來，人民渴望幸福美滿，因此今年光照大千祈願活動特別用星雲大師「平安幸福照五洲」偈語祈願。而「光照大千」是光明，也代表智慧，煙火秀前2分鐘搭配大師新春祈願文呈現。除此，高雄是漂亮的海港，所以也鳴放汽笛聲象徵快樂出航，在萬人祈福之下，希望點亮今年一整年新希望，