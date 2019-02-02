親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

張琍敏代言「崗山之眼」太老派？韓國瑜有話要說

蘋果公司管理全球員工有方 靠這兩款APP

中山大學研究所考試登場 到考率9成錄取率1成

2019-02-02 19:17聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中山大學108學年度碩士班暨碩士在職專班考試，今天在高雄及臺北考區同步登場。今年共有40個碩士班、16個碩士在職專班招生，總計5587人報考，招收599人，總錄取率約1成。最熱門的系所為行銷傳播管理研究所碩士班乙組，報名139人，僅招收3人。

中山大學表示，今年碩士班共有5587人報考，比去年增加819人；招收599人，比去年增加21人，總錄取率約10.72%。今年度研究所考試共38個碩士班，碩士在職專班僅人力資源管理研究所所屬的兩個專班需筆試，其餘均無筆試。今年高雄考區設於道明中學，共有2507名考生，中山大學總區則有5名考生；臺北考區試場設於台灣大學校總區普通教學館及綜合教學館，共有3116名考生。

中山大學教務處指出，今年最熱門的系所為管理學院行銷傳播管理研究所碩士班乙組，報名139人，招收3人，錄取率最低，僅2.16%。其次為工學院資訊工程學系碩士班甲組，報名612人，招收19人，錄取率3.1%；而管理學院企業管理學系碩士班甲班甲組招收15名，報名462人，錄取率3.25%；財務管理學系碩士班招收18名，報名524人，錄取率3.44%。報考人數最多的研究所則是電機工程學系，招收70個名額，報考人數有979人，錄取率約7.15%。

從屏東來的考生說，春節連假第一天一大早就趕來考研究所，全家都出動了，但不是為了陪他考，而是來高雄觀光！

 中山大學研究所考試錄取名單預計2月26日下午公告放榜名單及第一階段篩選名單（筆試），3月15日下午將公告第二階段榜單（面試）。

考生參加中山大學108學年度碩士班暨碩士在職專班考試。圖／中山大學提供
考生參加中山大學108學年度碩士班暨碩士在職專班考試。圖／中山大學提供
分享
考生參加中山大學108學年度碩士班暨碩士在職專班考試。圖／中山大學提供
考生參加中山大學108學年度碩士班暨碩士在職專班考試。圖／中山大學提供
分享

中山大學面試連假
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

一手設計精密刀具一手揮灑油彩畫刀 何宗烈開創作個展

2019-02-02 18:10

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22

一年又一年種子舞團開花結果 跨國舞者來台交流

2019-02-02 15:51

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

拜託惡臭不要來 屏環局查獲7家畜牧場違規

2019-02-02 15:14

帥哥處長敷面膜 敷龍膽石斑還是野薑花隨你挑

2019-02-02 14:42

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

全國創意花燈競賽燈王 賣菜郎偕米魯賀春

2019-02-02 12:25

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

高雄出現首例腸病毒71型併發重症 春節莫輕忽防治

2019-02-02 09:36

雲、台交流 佛陀紀念館筆會

2019-02-01 23:28

仁壽醫院修繕 老屋重返榮耀

2019-02-01 23:25

屏東職人町開張 青創新基地

2019-02-01 23:16

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

小三通旅客雖成長 金門縣府推留客計畫

2019-02-01 18:18

屏東台糖街封街慶新年 逛街聽歌賞花燈

2019-02-01 15:14

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

岡山首件老屋活化 穀友仁壽醫院蛻變迎新春

2019-02-01 13:49

影／韓國瑜人氣旺 民眾領紅包大排長龍

2019-02-01 13:49

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

高醫團隊進駐台東大武衛生所 品質醫學中心等級

2019-02-01 12:29

出去賣貨了！韓國瑜上任首出訪 2月星馬行銷農漁產

2019-02-01 11:53

簡天佑「漂泊的旅程」畫展 紀錄高雄拆船業興衰

2019-02-01 11:21

韓粉高市府排長龍 就為韓國瑜小紅包

2019-02-01 10:12

住院院長杜元坤出書 分享30年行醫

2019-01-31 23:50

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

所長的加料大蒜水餃 警抽中新年不上班

2019-02-02 14:15

幸福企業關心校園安全 台懋尾牙認養2所小學保全經費

2019-02-01 23:00

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14

福和客運1550、1558路線 交通部准泰樂客運接手

2019-02-02 13:55

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

影╱紫南宮春節每天湧入10萬人 只需30名志工全靠這招

2019-02-02 10:45

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

北市增3處古蹟 2處歷史建築

2019-02-01 23:13

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47

影／朱立倫桃園龍元宮發紅包袋 強調團結拚經濟

2019-02-02 10:55

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24

影／南投埔里水上燈會亮麗登場 光影倒映超吸睛

2019-02-01 20:29

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

不滿圖利特定對象 台中2計程車隊抵制刷敬老卡

2019-02-01 22:31

花博閉幕表演 2團體演出經費遭砍

2019-02-01 22:42

台東返鄉列車 饒慶鈴北上發紅包袋

2019-02-02 10:35

放棄台灣燈會…彰縣府：財政困難 魏明谷：可募款

2019-02-01 23:27

陽明山櫻花漸開 仰德大道春節連假彈性交管

2019-02-02 12:27

超速、事故減少！科技執法 北市隧道將跟進

2019-02-01 23:54

發紅包！台中天津商圈明天發1688個10元紅包排隊領取

2019-02-01 21:17

過期吐司、壞鞋通通捐 社福團體忙昏頭

2019-02-02 08:02

台中700公尺年貨大街！盧秀燕發1688份小紅包

2019-02-02 15:27

春節9天連假起跑！台中花博僅除夕休園

2019-02-02 11:22

美食新天地／客家早餐buffet 45道菜天天換

2019-02-01 23:58

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39

嘉市教育處長葉國樑 要當教育示範城市

2019-02-01 23:02

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

一例一休衝擊 中途之家少收11園生

2019-02-01 23:30

冷氣冰箱舊換新 領補助省電費

2019-02-01 23:29

歐洲進口女裝全部1折 新北執行署跳樓大拍賣

2019-02-02 17:20

應徵助人工作 當「小流氓的父親」20年無悔

2019-02-01 23:35

台中運動局長李昱叡：巨蛋4年內動工

2019-02-01 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top