中山大學研究所考試登場 到考率9成錄取率1成

2019-02-02 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山大學108學年度碩士班暨碩士在職專班考試，今天在高雄及臺北考區同步登場。今年共有40個碩士班、16個碩士在職專班招生，總計5587人報考，招收599人，總錄取率約1成。最熱門的系所為行銷傳播管理研究所碩士班乙組，報名139人，僅招收3人。

中山大學表示，今年碩士班共有5587人報考，比去年增加819人；招收599人，比去年增加21人，總錄取率約10.72%。今年度研究所考試共38個碩士班，碩士在職專班僅人力資源管理研究所所屬的兩個專班需筆試，其餘均無筆試。今年高雄考區設於道明中學，共有2507名考生，中山大學總區則有5名考生；臺北考區試場設於台灣大學校總區普通教學館及綜合教學館，共有3116名考生。

中山大學教務處指出，今年最熱門的系所為管理學院行銷傳播管理研究所碩士班乙組，報名139人，招收3人，錄取率最低，僅2.16%。其次為工學院資訊工程學系碩士班甲組，報名612人，招收19人，錄取率3.1%；而管理學院企業管理學系碩士班甲班甲組招收15名，報名462人，錄取率3.25%；財務管理學系碩士班招收18名，報名524人，錄取率3.44%。報考人數最多的研究所則是電機工程學系，招收70個名額，報考人數有979人，錄取率約7.15%。

從屏東來的考生說，春節連假第一天一大早就趕來考研究所，全家都出動了，但不是為了陪他考，而是來高雄觀光！