有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



回饋鄉里，金門企業龍頭金門酒廠特別購置機艙專用輪椅「SKY CHAIR」捐贈金門機場航聯會，這款多功能型的輪椅，不須更換輪椅就能直達機艙內使用，減輕身障及地勤人員的不便，讓金門尚義機場成為全台各機場中唯一擁有機艙輪椅的機場。

金酒公司今天表示，有感於行動不便的乘客搭機不易，為使暢遊金門無礙，特別購置機艙專用輪椅「SKY CHAIR」捐贈金門機場，董事長李增財選在年前，帶著輪椅前往金門航空站，致贈給金門航空站主任洪念慈及金門機場航聯會主席陳連澄，包括華信航空金門站主任黃世賢、遠東航空金門站主任陳鈺祥也在場一同見證，表達金酒公司關心弱勢的心意。