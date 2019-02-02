有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場
回饋鄉里，金門企業龍頭金門酒廠特別購置機艙專用輪椅「SKY CHAIR」捐贈金門機場航聯會，這款多功能型的輪椅，不須更換輪椅就能直達機艙內使用，減輕身障及地勤人員的不便，讓金門尚義機場成為全台各機場中唯一擁有機艙輪椅的機場。
金酒公司今天表示，有感於行動不便的乘客搭機不易，為使暢遊金門無礙，特別購置機艙專用輪椅「SKY CHAIR」捐贈金門機場，董事長李增財選在年前，帶著輪椅前往金門航空站，致贈給金門航空站主任洪念慈及金門機場航聯會主席陳連澄，包括華信航空金門站主任黃世賢、遠東航空金門站主任陳鈺祥也在場一同見證，表達金酒公司關心弱勢的心意。
金門航空站表示，出外旅行，對於輪椅族是要比一般人做許多功課，更需要給自己更多信心才能出發，尤其最怕交通不便。在離島要往返台灣，平日的交通工具就是飛機，而身障乘客搭機時，輪椅是不能直接上飛機，必須跟著行李託運，除了機場輪椅輔助外，考量機艙內空間限制，則需使用機艙專用輪椅，金酒公司為了讓行動不便的乘客，乘著輪椅也能出走旅行，以社會關懷的角度，正向的支持與行動，提供機艙專用輪椅供往返金門的各航空公司機上使用，增加身障出遊者的信心，期望帶動其他企業一起響應。
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