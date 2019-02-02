一手設計精密刀具一手揮灑油彩畫刀 何宗烈開創作個展

2019-02-02 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「留下痕跡--何宗烈油彩創作個展」即日起至2月19日，在高雄市文化中心至上館舉行。何宗烈有著企業家與創新藝術家雙重身分，事業上設計精密刀具器械，興趣上揮灑油彩畫刀，以獨特線條符號與大膽色調，抽象地描繪出對生命的真理與堅持，並成立176藝文空間。

何宗烈出身農家，從小就喜歡畫畫，不管在地上、牆上或紙上，只要能畫，就感到快樂。他在機械製造工業刀具界奮鬥30多年，卓然有成，於台灣和大陸都設有公司，但從未忘情繪畫，幸運受到多位畫家薰陶指導，不斷精進繪畫技巧。

高雄水彩畫會前會長陳文龍表示， 藝術源自生活的體驗，何宗烈透過畫刀刻畫生命中的奮鬥經驗，探索生活歷程的喜怒哀樂。作品在纖細中有蘊含的力量及強度，而且有一種奇異又深刻的神祕特質，能帶領觀賞者進入內在心靈與經驗世界的互動層次。

陳文龍形容何宗烈對繪畫的痴狂，買了一棟房子全掛滿畫，休息時寧可睡地上。女兒也說父親為了畫畫，可以廢寢忘食，夜闌人靜時獨自不斷的創作。

「讓內心的相，雲遊天地宇宙萬物間，快樂飛翔。」何宗烈形容自己畫裡的抽象，來自於內在的心念所生，是對經歷過的生活，有所感動而激發出來的相。這個相雖然不是寫實、或也不是半寫實，卻是內心深處的基石，是喜怒哀樂的另一種空間，藏於心中，表現於油彩畫布之上，留下痕跡。