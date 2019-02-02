春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



春節連續假期從今天開始展開，一早菜市場就擠滿了採買人潮，金門縣長楊鎮浯今早也先後前往地區三個人口密集的市場向鄉親拜年，瞭解年貨和民生物資供應的交易現況；在走訪過程中，楊鎮浯親切地向商家、攤販與採辦年貨的民眾拜年，發送十全十美小紅包。楊鎮浯表示，縣府除會密切注意年節物價平穩之外，對於民眾食安的把關也不會打烊。

今天一早，楊鎮浯由縣府建設處副處長文水成與團隊趁著年前一起到市場跟鄉親拜早年，並了解年貨供應狀況，從小在菜市場長大的楊鎮浯是道地的「菜市囡仔」，他在走訪東門菜市場時，幾乎大多數的攤販他都熟識，不少人遇到他，也親切的叫「阿牛（楊的小名）」；他回憶起，小時候父母為了家庭生計，常常得半夜起早貪黑的張羅批發買賣的工作，非常的辛苦，現在雖然有許多新興賣場，增加了大家採買上的便利但在傳統市場，卻有著更濃厚的人情味。

金城鎮鎮長李誠智今天也陪同他走訪東門市場一起向商家與民眾拜年，在與商家寒暄過程中，了解到由於今年假期較長，因此商家備貨較往年充分，他也向民眾保證，不論是在食材、年貨供應上甚至是食品安全都會盡力調節、把關，讓民眾可以過個好年。