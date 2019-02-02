一年又一年種子舞團開花結果 跨國舞者來台交流

2019-02-02 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



長年旅居紐約的瑞典知名編舞家Julia Ehrstrand與屏東種子舞團跨國合作，除了為南台灣的舞者帶來為期5天的「身體耕耘計畫」，今晚在屏東演藝廳實驗劇場還有一場售票演出，吸引許多喜愛現代舞的粉絲，種子舞團創辦人黃文人也在臉書上形容「現代舞的耕耘是永無止境的追求」。

種子舞團的創辦人黃文人是屏東縣鹽埔鄉人，多年前她到紐約學習後回國，儘管外界認為現代舞團在南台灣生存不易，但她還是回到屏東縣的鄉間創立舞團，而且一年又一年的推出新作品，同時不斷引進國外舞者的經驗，分享給在地年輕的舞者及觀眾。

Julia Ehrstrand在2017年就曾向瑞典政府申請國際交流，到屏東交流10天，這次他再度與種子舞團合作，此行帶領的舞者包括Martin Marisa Elizabeth、Daley Nicholas Charles、Tollerz Bratteby Maria Elinor、Frei Julien Walter Gregoire、Peillex Aurelien Francis 、Yokoyama Chiho、Sheehan Mary Katherine、Matsumoto Suzuka、Sprudzs Katherine Louise等人，分別來自美國、法國、瑞典、日本、瑞士等多國。

他們不但共同參與跨國製作，來台期間更會為南台灣尤其是屏東的年輕舞者帶來一連串的舞蹈課程，在短期的交流中，相互創作讓舞者可以在短期間內快速吸收並展現舞台上。