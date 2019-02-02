親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

女遭恐怖情人大卸7塊 內臟幾乎被狗啃光

一年又一年種子舞團開花結果 跨國舞者來台交流

2019-02-02 15:51聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

長年旅居紐約的瑞典知名編舞家Julia Ehrstrand與屏東種子舞團跨國合作，除了為南台灣的舞者帶來為期5天的「身體耕耘計畫」，今晚在屏東演藝廳實驗劇場還有一場售票演出，吸引許多喜愛現代舞的粉絲，種子舞團創辦人黃文人也在臉書上形容「現代舞的耕耘是永無止境的追求」。

種子舞團的創辦人黃文人是屏東縣鹽埔鄉人，多年前她到紐約學習後回國，儘管外界認為現代舞團在南台灣生存不易，但她還是回到屏東縣的鄉間創立舞團，而且一年又一年的推出新作品，同時不斷引進國外舞者的經驗，分享給在地年輕的舞者及觀眾。

Julia Ehrstrand在2017年就曾向瑞典政府申請國際交流，到屏東交流10天，這次他再度與種子舞團合作，此行帶領的舞者包括Martin Marisa Elizabeth、Daley Nicholas Charles、Tollerz Bratteby Maria Elinor、Frei Julien Walter Gregoire、Peillex Aurelien Francis 、Yokoyama Chiho、Sheehan Mary Katherine、Matsumoto Suzuka、Sprudzs Katherine Louise等人，分別來自美國、法國、瑞典、日本、瑞士等多國。

他們不但共同參與跨國製作，來台期間更會為南台灣尤其是屏東的年輕舞者帶來一連串的舞蹈課程，在短期的交流中，相互創作讓舞者可以在短期間內快速吸收並展現舞台上。

種子舞團表示，未來國際交流身體耕耘計畫將延續舉辦，希望可以把來自世界的舞者串流在一起，透過共同的語言─舞蹈，讓彼此深刻串流與交匯。

瑞典知名編舞家Julia Ehrstrand來台與種子舞團合作，展開「身體耕耘計...
瑞典知名編舞家Julia Ehrstrand來台與種子舞團合作，展開「身體耕耘計畫」。圖／種子舞團提供
分享
瑞典知名編舞家Julia Ehrstrand來台與種子舞團合作，展開「身體耕耘計...
瑞典知名編舞家Julia Ehrstrand來台與種子舞團合作，展開「身體耕耘計畫」。圖／種子舞團提供
分享
瑞典知名編舞家Julia Ehrstrand來台與種子舞團合作，展開「身體耕耘計...
瑞典知名編舞家Julia Ehrstrand來台與種子舞團合作，展開「身體耕耘計畫」。圖／種子舞團提供
分享

舞團瑞典現代舞
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

拜託惡臭不要來 屏環局查獲7家畜牧場違規

2019-02-02 15:14

帥哥處長敷面膜 敷龍膽石斑還是野薑花隨你挑

2019-02-02 14:42

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

全國創意花燈競賽燈王 賣菜郎偕米魯賀春

2019-02-02 12:25

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

高雄出現首例腸病毒71型併發重症 春節莫輕忽防治

2019-02-02 09:36

雲、台交流 佛陀紀念館筆會

2019-02-01 23:28

仁壽醫院修繕 老屋重返榮耀

2019-02-01 23:25

屏東職人町開張 青創新基地

2019-02-01 23:16

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

小三通旅客雖成長 金門縣府推留客計畫

2019-02-01 18:18

屏東台糖街封街慶新年 逛街聽歌賞花燈

2019-02-01 15:14

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

岡山首件老屋活化 穀友仁壽醫院蛻變迎新春

2019-02-01 13:49

影／韓國瑜人氣旺 民眾領紅包大排長龍

2019-02-01 13:49

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

高醫團隊進駐台東大武衛生所 品質醫學中心等級

2019-02-01 12:29

出去賣貨了！韓國瑜上任首出訪 2月星馬行銷農漁產

2019-02-01 11:53

簡天佑「漂泊的旅程」畫展 紀錄高雄拆船業興衰

2019-02-01 11:21

韓粉高市府排長龍 就為韓國瑜小紅包

2019-02-01 10:12

住院院長杜元坤出書 分享30年行醫

2019-01-31 23:50

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

幸福企業關心校園安全 台懋尾牙認養2所小學保全經費

2019-02-01 23:00

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

所長的加料大蒜水餃 警抽中新年不上班

2019-02-02 14:15

員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14

桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

影╱紫南宮春節每天湧入10萬人 只需30名志工全靠這招

2019-02-02 10:45

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

福和客運1550、1558路線 交通部准泰樂客運接手

2019-02-02 13:55

北市增3處古蹟 2處歷史建築

2019-02-01 23:13

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

活動介紹周丹薇、張瓊姿 壯年人：哇！年輕人：蛤！

2019-02-01 16:26

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

影／朱立倫桃園龍元宮發紅包袋 強調團結拚經濟

2019-02-02 10:55

影響風水？路口反光鏡被噴成血紅色

2019-02-01 18:06

徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47

影／這個Coser超資深 還打造「懷舊電影館」藏山區

2019-02-01 17:38

仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24

不滿圖利特定對象 台中2計程車隊抵制刷敬老卡

2019-02-01 22:31

花博閉幕表演 2團體演出經費遭砍

2019-02-01 22:42

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

影／南投埔里水上燈會亮麗登場 光影倒映超吸睛

2019-02-01 20:29

超速、事故減少！科技執法 北市隧道將跟進

2019-02-01 23:54

過期吐司、壞鞋通通捐 社福團體忙昏頭

2019-02-02 08:02

放棄台灣燈會…彰縣府：財政困難 魏明谷：可募款

2019-02-01 23:27

運河星鑽下月完工 新臨安橋、金華橋終於要通了

2019-02-01 18:13

發紅包！台中天津商圈明天發1688個10元紅包排隊領取

2019-02-01 21:17

台東返鄉列車 饒慶鈴北上發紅包袋

2019-02-02 10:35

美食新天地／客家早餐buffet 45道菜天天換

2019-02-01 23:58

新北最夯景點 深澳RailBike春節開騎

2019-02-01 19:17

竹東近400位長輩一起慶生 K歌、吃蛋糕、拿禮金

2019-02-01 16:48

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

陽明山櫻花漸開 仰德大道春節連假彈性交管

2019-02-02 12:27

台中運動局長李昱叡：巨蛋4年內動工

2019-02-01 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top