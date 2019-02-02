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機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

明天就是除夕，金門尚義機場今天湧現返鄉人潮，金門縣政府與金門航空站聯合舉辦「春節返鄉迎接活動」，金門縣長楊鎮浯、金門航站主任洪念慈聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣；現場還有金湖國小國樂隊表演與原住民聲樂家胡待明表演聲樂，精采的表演，讓不少遊客眼睛為之一亮，紛紛駐留聆賞。

長達9天的春節連假展開，春運於1月31日啟動，為迎接旅台鄉親返鄉過節，楊鎮浯、秘書陳志斌及觀光處處長丁健剛一行今日上午也到機場接機，歡迎鄉親返鄉過年，並關心疏運情形，楊鎮浯親切的跟鄉親問候，說「歡迎回家」，也提前向大家拜年。

金門縣政府觀光處表示，今明兩天在航廈到站大廳都有安排表演活動，今日上午安排金湖國小國樂隊表演「湖聲喜洋洋」，下午由原住民聲樂家胡待明表演「讓愛擁抱金門，原聲頌讚」。明日上午10至12時烈嶼國中表演「祥獅獻瑞」，下午2至4時由金門高中熱舞社表演「金豬賀歲，迎親納喜」，讓鄉親有「回家」過年的感覺。

洪念慈指出，從今天開始金門尚義機場的班機，就相當密集，幾乎每小時都有班機降落；依據統計，近5年旅運量107年242萬9千餘人次、106年233萬6千餘人次、105年233萬9千餘人次、104年218萬5975人次、103年230萬3711萬人次。金門機場肩負兩岸三地航空交通重要樞杻，107年旅運人次更突破逾242萬人次，洪念慈欣慰地表示：「是期待、也是責任」，未來在服務品質上也將更努力精進符合國際級水準。

此外，為疏解春節期間大量返臺旅客成立「聯合補位單一窗口」服務櫃檯，自2月9日上午6時30起至2月11日止為期三天，將提供旅客迅速便捷之補位資訊服務，達到公平公正公開之原則，減少無謂紛爭，同時協調臨時加班機以加速疏運旅客，讓每位鄉親都可以安心迅速返回工作崗位。

金門機場上午安排金湖國小國樂隊精彩表演，縣長楊鎮浯慰勉小朋友的精彩表演。記者蔡家...
金門機場上午安排金湖國小國樂隊精彩表演，縣長楊鎮浯慰勉小朋友的精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯今天起到機場，歡迎鄉親返鄉過年，並獻上小禮物，讓小朋友超開心。記者...
金門縣長楊鎮浯今天起到機場，歡迎鄉親返鄉過年，並獻上小禮物，讓小朋友超開心。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯今天到機場接機，歡迎旅台鄉親返鄉過年。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天到機場接機，歡迎旅台鄉親返鄉過年。記者蔡家蓁／攝影
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金門機場春節
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