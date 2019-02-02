機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



明天就是除夕，金門尚義機場今天湧現返鄉人潮，金門縣政府與金門航空站聯合舉辦「春節返鄉迎接活動」，金門縣長楊鎮浯、金門航站主任洪念慈聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣；現場還有金湖國小國樂隊表演與原住民聲樂家胡待明表演聲樂，精采的表演，讓不少遊客眼睛為之一亮，紛紛駐留聆賞。

長達9天的春節連假展開，春運於1月31日啟動，為迎接旅台鄉親返鄉過節，楊鎮浯、秘書陳志斌及觀光處處長丁健剛一行今日上午也到機場接機，歡迎鄉親返鄉過年，並關心疏運情形，楊鎮浯親切的跟鄉親問候，說「歡迎回家」，也提前向大家拜年。

金門縣政府觀光處表示，今明兩天在航廈到站大廳都有安排表演活動，今日上午安排金湖國小國樂隊表演「湖聲喜洋洋」，下午由原住民聲樂家胡待明表演「讓愛擁抱金門，原聲頌讚」。明日上午10至12時烈嶼國中表演「祥獅獻瑞」，下午2至4時由金門高中熱舞社表演「金豬賀歲，迎親納喜」，讓鄉親有「回家」過年的感覺。

洪念慈指出，從今天開始金門尚義機場的班機，就相當密集，幾乎每小時都有班機降落；依據統計，近5年旅運量107年242萬9千餘人次、106年233萬6千餘人次、105年233萬9千餘人次、104年218萬5975人次、103年230萬3711萬人次。金門機場肩負兩岸三地航空交通重要樞杻，107年旅運人次更突破逾242萬人次，洪念慈欣慰地表示：「是期待、也是責任」，未來在服務品質上也將更努力精進符合國際級水準。