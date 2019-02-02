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帥哥處長敷面膜 敷龍膽石斑還是野薑花隨你挑

2019-02-02 14:42聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

你敷過龍膽石斑面膜嗎？屏東縣政府輔導6個社區利用當地特產製作面膜，目前已有7款面膜上市，從絲瓜、米糠、小黃瓜、野薑花、可可、龍膽石斑等都可以製成面膜，今年在熱帶農業博覽會中，這些農村再生社區與大仁科技大學合作推出「庄頭美容院」，民眾在現場就可以敷面膜，體驗農村軟實力。

「社區真的太厲害了」，屏東縣政府秘書長邱黃肇崇表示，農村再生專案辦公室近年輔導64個社區展現農村特色，目前已有枋寮新龍、萬丹興全、鹽埔新圍、萬巒泗溝、九如後庄及昌榮等社區利用自己的農特產開發出面膜，而且大受歡迎。

以枋寮新龍社區為例，社區的養殖專區有224公頃，其中2成飼養龍膽石斑，社區執行長林春來表示，面膜是萃取龍膽石斑的魚麟萃取而成，敷起來保證Q彈，推出2年來，口碑非常好，「每個社區居民都是社區產品的最佳銷售員」。

還有鹽埔新圍社區以花卉聞名，社區利用野薑花、玫瑰花開發成純露，並利用野薑花開發成淨白面膜，理事長黃玟誠四處推銷社區生產的花卉相關產品，光是花香就讓人聞之心動。

另外九如鄉昌榮社區近年推出阿嬤的化妝水─絲瓜露，不但為社區打開知名度，常常有人洽詢訂購，接著推出的絲瓜面膜也有高人氣，社區理事長周靖程表示，絲瓜面膜強調天然，很有在地特色。

屏東縣政府今年特別在熱帶農業博覽會中，輔導社區與大仁科大時尚美容應用系合作，推出「庄頭美容院」，民眾一次就可以買到６大社區的面膜，而且還可以現場體驗，時尚美容應用系主任郭瑞淑表示，屏東各社區的面膜不但種類多，品質也好，非常有競爭力。

屏東縣府農業處長黃國榮、城鄉發展處長李怡德今天就率先體驗社區面膜，李怡德表示，未來還會進一步輔導各社區以共同品牌進入市場，展現屏東農業的軟實力。

屏東縣府農業處長黃國榮、城鄉發展處長李怡德今天就率先體驗社區面膜。記者翁禎霞／攝...
屏東縣府農業處長黃國榮、城鄉發展處長李怡德今天就率先體驗社區面膜。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣府農業處長黃國榮（右）、城鄉發展處長李怡德（左）今天就率先體驗社區面膜，為...
屏東縣府農業處長黃國榮（右）、城鄉發展處長李怡德（左）今天就率先體驗社區面膜，為社區面膜大力行銷。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣有6大社區以地方農漁特產開發7種面膜，大受歡迎。記者翁禎霞／攝影
屏東縣有6大社區以地方農漁特產開發7種面膜，大受歡迎。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣府農業處長黃國榮（前右）、城鄉發展處長李怡德（前左）今天就率先體驗社區面膜...
屏東縣府農業處長黃國榮（前右）、城鄉發展處長李怡德（前左）今天就率先體驗社區面膜，為社區面膜大力行銷。記者翁禎霞／攝影
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枋寮新龍社區的龍膽石斑面膜推出後大受歡迎。記者翁禎霞／攝影
枋寮新龍社區的龍膽石斑面膜推出後大受歡迎。記者翁禎霞／攝影
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鹽埔鄉新圍社區的野薑花純露及面膜帶有天然花香。記者翁禎霞／攝影
鹽埔鄉新圍社區的野薑花純露及面膜帶有天然花香。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣府農業處長黃國榮、城鄉發展處長李怡德今天就率先體驗社區面膜。記者翁禎霞／攝...
屏東縣府農業處長黃國榮、城鄉發展處長李怡德今天就率先體驗社區面膜。記者翁禎霞／攝影
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面膜屏東縣政府
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