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宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄燈會部分宗教燈飾、布袋戲燈飾被網友惡搞成帶有恐怖、陰森氣氛的造型，桃園市議員王浩宇把惡搞照和高雄燈會原來的面貌放在一 起比較，讓民眾知道高雄燈會真正的模樣。對於網友惡搞，高雄市觀光局長潘恒旭反而感謝，他發現這一來使得高雄燈會在網路的討論度超過台灣燈會

以「金銀河」為燈會總主題的2019高雄燈會，在愛河東岸有佛光山提供的大型手工蓮花燈、沙彌等燈飾，晚上點燈時看起來頗光燦，但也有路過民眾覺得怪怪的，甚至有網友把燈飾照片改造的有點陰森的感覺，在網路引發不少爭論。

潘恒旭說，因為不同看法的網友討論，花1800萬預算打造的高雄燈會，近日網路討論度不斷提升，還超過台灣燈會，更有民眾特別到愛河畔燈區現場一探究竟，想知道到底是怎樣的燈飾引發熱議。

高雄燈會定大年初五、本月9日開幕，目前還有許多項目在趕工，觀光局預計大年初二、本月6日試燈。

往年的高雄燈會也有部分燈景引起議論，包括2017年的「隨風搖曳的花鞦韆」紅衣女郎，有些民眾覺得人物造型眼神空洞，有點像鬼故事裡的紅衣小女孩，看起來毛毛的，原創作者從善如流，把人物的眼睛改一下，並在裙子上加圍白紗。這個燈景因這樣的討論，成為當年燈會的焦點之一，很多逛燈會的人專程去看這個燈景。

2019高雄燈會佛光山燈區的燈景。圖／高雄市觀光局提供
2019高雄燈會佛光山燈區的燈景。圖／高雄市觀光局提供
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2019高雄燈會佛光山燈區的蓮花柱燈景。圖／高雄市觀光局提供
2019高雄燈會佛光山燈區的蓮花柱燈景。圖／高雄市觀光局提供
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桃園市議員王浩宇把網路惡搞高雄燈會景觀的照片（上排和下排左）與真正的燈景（打勾並...
桃園市議員王浩宇把網路惡搞高雄燈會景觀的照片（上排和下排左）與真正的燈景（打勾並列比較。圖／高雄市觀光局轉王浩宇臉書
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台灣燈會愛河
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