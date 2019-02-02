宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄燈會部分宗教燈飾、布袋戲燈飾被網友惡搞成帶有恐怖、陰森氣氛的造型，桃園市議員王浩宇把惡搞照和高雄燈會原來的面貌放在一 起比較，讓民眾知道高雄燈會真正的模樣。對於網友惡搞，高雄市觀光局長潘恒旭反而感謝，他發現這一來使得高雄燈會在網路的討論度超過台灣燈會。

以「金銀河」為燈會總主題的2019高雄燈會，在愛河東岸有佛光山提供的大型手工蓮花燈、沙彌等燈飾，晚上點燈時看起來頗光燦，但也有路過民眾覺得怪怪的，甚至有網友把燈飾照片改造的有點陰森的感覺，在網路引發不少爭論。

潘恒旭說，因為不同看法的網友討論，花1800萬預算打造的高雄燈會，近日網路討論度不斷提升，還超過台灣燈會，更有民眾特別到愛河畔燈區現場一探究竟，想知道到底是怎樣的燈飾引發熱議。

高雄燈會定大年初五、本月9日開幕，目前還有許多項目在趕工，觀光局預計大年初二、本月6日試燈。