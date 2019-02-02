讓肺喘口氣 韓國瑜籲興達電廠秋冬停機減煤

2019-02-02 12:31 中央社 高雄2日電



高雄市政府核發台電興達電廠操作許可證，但要求機組秋冬停機及減煤。高雄市長韓國瑜今天表示，他知道這一步下去台電很頭痛，但為讓高雄市民的肺能喘口氣，呼籲台電咬牙撐下去。

台電興達電廠三、四號機操作許可證2月4日將到期，高雄市環保局昨天核發許可證，但附帶「秋冬空品不良季節需附帶的減量責任」，要求每年秋冬季空品不良的10月至隔年3月電廠三、四號機至少停止運轉一座機組。生煤使用總量以民國105年實際生煤使用量再減5成，做為核發許可用量上限。

台電表示，這將對整體供電穩定、彈性調度造成衝擊。

韓國瑜上午到高市內門南海紫竹寺參拜受訪說，「我們很為難」，高雄市空污已到了忍無可忍，又要考慮經濟發展及國家能源政策，若出重拳把興達電廠兩個機組全停掉，台電會哇哇叫，國家能源政策也會受嚴重影響，但又不能不表態，因此他與高市環保局研商後決定採取這個循序漸進的方案，兼顧改善空污及經濟發展。

他又說，他知道這一步下去後台電很頭痛，但希望台電要咬緊牙根撐下去，好讓高市民的肺能喘口氣；接下來市府還有其他步驟將依序實施，實施過程一定要讓台電感受到高雄市民的壓力。

韓國瑜強調，高市府改善空污的目標及決心是不變的，「目前這樣做是各方面比較能夠接受的」，呼籲台電配合，不能懶惰、懈怠，也不能置之不理。

另外，針對基層拱韓國瑜選總統聲音不斷，韓國瑜重申，他目前一心一意只想把高雄的經濟帶起來，政治人物心思是在人民，還是在權力，老百姓的眼睛雪亮的，都很清楚。他並呼籲過年期間全市商家要顧好品質、價錢也要公道，一起迎接各地來高雄的遊客，攜手把經濟衝起來。