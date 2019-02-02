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全國創意花燈競賽燈王 賣菜郎偕米魯賀春

2019-02-02 12:25聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市「2019全國創意花燈競賽」燈王出爐，法務部矯正署高雄女子監獄以作品「愛、幸福→高『糕』雄」，將高雄融入愛與幸福氛圍，打造市長韓國瑜的「賣菜郎」、「柴犬米魯」造型，加上愛情摩天輪、輕軌與新春大蛋糕等元素，造型精緻且創意十足，勇奪大專社會組燈王。

「2019高雄燈會藝術節」將於2月9日開幕，高雄市教育局配合觀光局舉辦「全國創意花燈競賽」，參賽者以精緻的作工，呈現今年生肖「豬」年民間或神話故事、宗教采風、歷史文化、族群融合等創意概念，造型可愛且萌氣十足。評審群昨天深夜選出優秀作品「燈王」。

今年榮獲燈王作品，分別為：國小幼兒園組／前鎮區愛群國民小學「飛翔高港豬年喜洋洋」；國中組／青年國民中學「新西遊記」；高中職組／私立中華高級藝術職業學校「福來豬FLY HIGH！」；大專社會組／法務部矯正署高雄女子監獄「愛、幸福→高「糕」雄」。評審表示，得獎作品色彩繽紛，生動活潑有趣，造型細膩接地氣，呈現出幸福洋溢非凡的高雄氛圍，獲得評審青睞奪得最高榮譽。

獲得環保獎作品包括：國小幼兒園組／私立中華高級藝術職業學校附設國小部「幸福高雄『豬』事大吉」；高中職組／高雄高工「雙豬戲春賀新歲」；大專社會組法務部矯正署高雄監獄／「珠(豬)光寶氣 翻轉高雄」。得獎作品利用環保素材寶特瓶、竹子編織等，變化多元，營造出有趣的視覺效果，與燈光配合令人驚豔。

特優作品隊伍有仁武區仁武國民小學、私立中華高級藝術職業學校附設國小部、三民國民中學、私立中華高級藝術職業學校、中正高級工業職業學校、法務部矯正署屏東監獄、法務部矯正署嘉義監獄等7隊分別獲獎。

其中勇奪大專社會組的法務部矯正署高雄女子監獄的「愛、幸福→高「糕」雄」花燈作品，造型與作工精緻，將愛、幸福與高「糕」雄元素融入作品中，象徵著高雄蓬勃發展，隨著輕軌載著饗宴遊走高雄，幸福向前「GO」，獲得評審青睞奪得最高榮譽。

高雄市政府教育局表示，今年參賽作品鮮明燈光變幻無窮，花燈璀燦，愈夜愈美麗。「2019愛河燈會金銀河」將於108年2月9日（農曆正月初五）至20日（農曆正月初十六）共12天，在愛河兩岸（高雄橋至七賢橋）舉辦，花燈優秀作品將在燈會愛河畔展出。

高雄高工「雙豬戲春賀新歲」獲高中職環保創意獎。記者徐如宜／攝影
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高雄女子監獄獲大專組環保創意獎。記者徐如宜／攝影
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青年國小獲國中組燈王。記者徐如宜／攝影
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高雄女子監獄作品「愛、幸福→高『糕』雄」，獲大專社會組燈王。記者徐如宜／攝影
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高雄女子監獄獲大專社會組燈王，打造市長韓國瑜的「賣菜郎」、「柴犬米魯」造型。記者...
高雄女子監獄獲大專社會組燈王，打造市長韓國瑜的「賣菜郎」、「柴犬米魯」造型。記者徐如宜／攝影
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愛群國小獲國小組燈王。記者徐如宜／攝影
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中華藝術獲高中職組燈王。記者徐如宜／攝影
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中華藝校附小「幸福高雄『豬』事大吉」獲國小環保創意獎。記者徐如宜／攝影
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監獄花燈
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