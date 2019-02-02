馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨的「太陽」過年期間很忙碌，本月8日、大年初四（星期五），國民黨主席吳敦義、前總統馬英九都高雄拜廟祈福行程，立法院前院長王金平預定出席中華民國義消總會在鳳山開漳聖王廟舉辦的「庶民拚經濟．大家旺好年」晚會，並發送小紅包給民眾。至於高雄市長韓國瑜，這一天都沒有排公開行程。

吳敦義過年期間到許多縣市的行程，都排得滿滿的，多以到廟裡參拜祈福為主，大年初四在高雄的祈福行程，從上午10時開始到下午5時左右，預計到7間寺廟參拜，可說馬不停蹄。

馬英九大年初四預計和立委黃昭順、高雄市議員黃柏霖、李雅芬等到三民區義民廟祈福，也參加義民廟舉辦的春節活動。

王金平預定參加的中華民國義消總隊「庶民拚經濟．大家旺好年」晚會，大年初四下午6時要在鳳山很聚人氣的開漳聖王廟前廣場舉行，主辦單位規畫了熱鬧精彩的表演，邀請到知名歌唱團體玖壹壹、藝人黃妃、許富凱、謝麗金、于台煙、施孝榮、李明德等人演出。王金平服務處是晚會協辦單位，王金平預計到場發送小紅包祝福民眾新年愉快平安。

國民黨內有意參選總統大選的「太陽」到高雄拚人氣，市長韓國瑜會不會「也」一同拜廟祈福，目前未定，但高雄市政府公開春節期間的市長行程，大年初四沒有排，韓國瑜最近都說過年期間可能要好好休息一下。