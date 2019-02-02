親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影╱回應王金平「副手說」 韓國瑜給了神回答！

記者悄悄話╱他遭槍決最多人圍觀 蘇建和3死囚也差點..

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨的「太陽」過年期間很忙碌，本月8日、大年初四（星期五），國民黨主席吳敦義、前總統馬英九都高雄拜廟祈福行程，立法院前院長王金平預定出席中華民國義消總會在鳳山開漳聖王廟舉辦的「庶民拚經濟．大家旺好年」晚會，並發送小紅包給民眾。至於高雄市韓國瑜，這一天都沒有排公開行程。

吳敦義過年期間到許多縣市的行程，都排得滿滿的，多以到廟裡參拜祈福為主，大年初四在高雄的祈福行程，從上午10時開始到下午5時左右，預計到7間寺廟參拜，可說馬不停蹄。

馬英九大年初四預計和立委黃昭順、高雄市議員黃柏霖、李雅芬等到三民區義民廟祈福，也參加義民廟舉辦的春節活動。

王金平預定參加的中華民國義消總隊「庶民拚經濟．大家旺好年」晚會，大年初四下午6時要在鳳山很聚人氣的開漳聖王廟前廣場舉行，主辦單位規畫了熱鬧精彩的表演，邀請到知名歌唱團體玖壹壹、藝人黃妃、許富凱、謝麗金、于台煙、施孝榮、李明德等人演出。王金平服務處是晚會協辦單位，王金平預計到場發送小紅包祝福民眾新年愉快平安。

國民黨內有意參選總統大選的「太陽」到高雄拚人氣，市長韓國瑜會不會「也」一同拜廟祈福，目前未定，但高雄市政府公開春節期間的市長行程，大年初四沒有排，韓國瑜最近都說過年期間可能要好好休息一下。

韓國瑜王金平高雄市
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

全國創意花燈競賽燈王 賣菜郎偕米魯賀春

2019-02-02 12:25

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

大家都愛跳愛河？ 不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

高雄出現首例腸病毒71型併發重症 春節莫輕忽防治

2019-02-02 09:36

雲、台交流 佛陀紀念館筆會

2019-02-01 23:28

仁壽醫院修繕 老屋重返榮耀

2019-02-01 23:25

屏東職人町開張 青創新基地

2019-02-01 23:16

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

小三通旅客雖成長 金門縣府推留客計畫

2019-02-01 18:18

屏東台糖街封街慶新年 逛街聽歌賞花燈

2019-02-01 15:14

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

岡山首件老屋活化 穀友仁壽醫院蛻變迎新春

2019-02-01 13:49

影／韓國瑜人氣旺 民眾領紅包大排長龍

2019-02-01 13:49

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

高醫團隊進駐台東大武衛生所 品質醫學中心等級

2019-02-01 12:29

出去賣貨了！韓國瑜上任首出訪 2月星馬行銷農漁產

2019-02-01 11:53

簡天佑「漂泊的旅程」畫展 紀錄高雄拆船業興衰

2019-02-01 11:21

韓粉高市府排長龍 就為韓國瑜小紅包

2019-02-01 10:12

張琍敏：韓國瑜彷彿有股神祕的吸引力

2019-02-01 00:01

住院院長杜元坤出書 分享30年行醫

2019-01-31 23:50

墾丁後壁湖清淤工程 民眾質疑毀灘

2019-01-31 23:27

查慶富案貸款疑雲 高市議會設專案小組

2019-01-31 23:04

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

善心湧入 桃園市府助5歲小遊民實現上學夢

2019-02-01 14:43

台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

幸福企業關心校園安全 台懋尾牙認養2所小學保全經費

2019-02-01 23:00

向韓國瑜請益 5連霸基隆議員呂美玲宣布選立委

2019-02-01 12:31

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

就因輸這1票 村長慘遭苛扣3年事務補助費156萬

2019-02-01 14:42

六福村慶40歲 你可以免費暢遊只要你有40...

2019-02-01 14:06

桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

六都首長好感度第一名是誰？黃偉哲：應是鄭文燦

2019-02-01 13:45

員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14

「市長的口袋食堂」美食書開飯 林右昌：每間都有故事

2019-02-01 15:55

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33

大家都愛跳愛河？ 不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

正妹警巡邏見老翁獨坐分隔島 助包紮幫找家

2019-02-01 14:45

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

台中敬老卡爭議 2計程車隊抵制不加入

2019-02-01 15:54

影／高雄崗山之眼春節復園 上山車輛有管制

2019-02-01 14:38

影／韓國瑜人氣旺 民眾領紅包大排長龍

2019-02-01 13:49

活動介紹周丹薇、張瓊姿 壯年人：哇！年輕人：蛤！

2019-02-01 16:26

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

侯友宜感冒 年前最後上班日3副市長代辭歲

2019-02-01 14:11

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

高雄市海洋局長懸缺 傳由新北市府顧問趙紹廉出任

2019-02-01 13:52

影響風水？路口反光鏡被噴成血紅色

2019-02-01 18:06

劣！道路竟變廢家具棄置場 成竹市「最美麗風景」

2019-02-01 13:45

黃敏惠賀歲影片 帶你飽覽嘉義之美

2019-02-01 12:30

影／這個Coser超資深 還打造「懷舊電影館」藏山區

2019-02-01 17:38

春節何處去？全台國家公園遊玩攻略看這裡！

2019-02-01 13:10

影╱紫南宮春節每天湧入10萬人 只需30名志工全靠這招

2019-02-02 10:45

北市增3處古蹟 2處歷史建築

2019-02-01 23:13

徐耀昌發福袋向員工賀年 年初一拜廟分送民眾

2019-02-01 14:37

不滿圖利特定對象 台中2計程車隊抵制刷敬老卡

2019-02-01 22:31

影╱妖怪進駐南投小白宮 歡迎遊客霸王停車

2019-02-01 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top