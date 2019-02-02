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高雄出現首例腸病毒71型併發重症 春節莫輕忽防治

2019-02-02 09:36聯合報 記者徐如宜╱即時報導

衛生福利部疾病管制署今年截至目前為止，全國共累計3例腸病毒感染併發重症確診個案。高雄市本周出現首例腸病毒併發重症案例，是居住鼓山區的1歲9個月女童，2月1日由疾管署綜合研判為感染腸病毒71型型重症確診個案。經衛生單位疫情調查，家中成員曾於個案發病前3天被診斷為腸病毒，不排除感染來源為遭受同住者病毒交叉感染所致。

高雄市疾管處長潘炤穎指出，此腸病毒感染併發重症確診個案的病程發展，為1月16日出現發燒症狀，17日因口腔潰瘍及四肢出水泡疹等症狀至診所看診，診斷為腸病毒，因出現雙腳無力及坐姿不穩情形，20日至大醫院診治收治住院治療，1月21日醫院通報急性無力肢體麻痺及未知感染源腦炎，30日病情改善康復出院，31日疾管署實驗室檢驗出腸病毒71型別，轉通報疑似腸病毒感染併發重症。2月1日由疾病管制署綜合研判為感染腸病毒71型型重症確診個案。

潘炤穎說，依據疾管署腸病毒疫情監測資料顯示，第4周全國腸病毒健保門診及急診資料就診人次累計1萬零177人次，幾近預警值1萬1000人次。高雄市腸病毒健保門診及急診資料就診人次616人次，雖未達流行預警值，但腸病毒71型已超過5年未有大規模流行，易感宿主近幾年來持續累積，顯見流行風險仍無法完全消除。

春節連假期間已經開始，高雄市衛生局提醒，居家旅遊、拜訪親友與聚會活動與人互動的頻率增加，基於腸病毒傳染力強，請家長回家務必做好洗手、洗臉、更衣，防範腸病毒進家門，守護家中的寶貝。

腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，一定要儘快就醫，高雄市6家責任醫院分別是高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院。

防範腸病毒，一定要勤洗手。圖／高雄市衛生局提供
防範腸病毒，一定要勤洗手。圖／高雄市衛生局提供
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腸病毒高雄市疫情
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