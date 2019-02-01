阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



結縭54年不離不棄！高雄市阿蓮區78歲蔡魯照顧失智妻子10年，天天牽著老婆的手出門買菜、散步，害怕放手就走丟，卻被不知情鄉親誤解這把年紀還在曬恩愛。去年起妻子病情惡化，蔡魯天天用手機替愛妻拍照存檔，上月妻子走失時派上用場，夫妻「老老照護」的感人情境曝光。

大崗山下，一對頭髮花白的夫妻攜手漫步鄉間小路，兩人笑臉迎人，沿途跟熟識鄰居打招呼，看似和樂場景卻有不為人知的辛酸。精神奕奕的蔡家阿嬤是失智症患者，穿衣、如廁全要家人協助，家中6子女，只叫得出小女兒名字。

「我毋知他是誰」、「他是阮爸爸」老阿嬤記憶混亂，一下把老公當不認識的人，一下卻又把他當成爸爸，還說自己今年只有10歲。伴妻散步的蔡魯苦笑說，妻子今年72歲，失智現象已有10年之久，剛開始是記憶力變差、煮菜變鹹，現在誰都認不得，幸好會主動開口說要上廁所，上大號稱為「抓大豬」或「嗯嗯」，叫她名字也會有反應。

為防止妻子找不到回家的路，蔡魯幫妻子掛上防走失手鍊，也在兒子建議下，天天用手機拍攝妻子穿著打扮，上月妻子走失，手鍊與照片全派上用場，轄區派出所員警在短時間內找到家人，讓失智阿嬤順利回家團聚。

蔡魯說，妻子近2、3 年情況變糟，認不得人、無法自己洗澡，里長、里幹事全勸他申請長照服務，不過妻子是他的責任，捨不得也放心不下送去安養機構，兒孫有空也會回家幫忙，不想麻煩別人，要照顧到不能照顧為止。